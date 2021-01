Stammvertrieb, Kfz-Fachabteilung, Unternehmenssteuerung: DONAU Versicherung besetzt Top-Positionen neu

Markus Rubak leitet den Stammvertrieb, die Kfz-Fachabteilung wird von Erhard Forstner geführt und Hannes Ernst-Nordhaus ist für den Bereich Unternehmenssteuerung verantwortlich.

Wien (OTS) - „Für die Umsetzung unserer Strategie brauchen wir in allen Bereichen Persönlichkeiten, die zukunfts- und kundenorientiert denken und handeln. Ich freue mich sehr, dass wir diese wichtigen Führungspositionen mit exzellenten Managern besetzen können.“ , betont Judit Havasi, Vorstandsvorsitzende der DONAU.

Serviceorientierte Beratung

Markus Rubak, 44, hat mit 1. Jänner 2021 die Leitung des Stammvertriebs der DONAU übernommen.

Der 1976 in Horn in Niederösterreich geborene Markus Rubak begann seine Versicherungslaufbahn bereits neben dem Studium der Wirtschaftsinformatik an der TU Wien, das er 2002 abschloss. Bei der damaligen Victoria-Volksbanken-Versicherung baute er als Gruppenleiter für die Rückversicherung u.a. das Non-Life Aktuariat auf. Im Sommer 2006 wechselte er zur Allianz, wo er zuletzt als Vertriebsleiter für Niederösterreich und das Burgenland tätig war. Im August 2020 kam Markus Rubak zur DONAU. Er ist verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt im Bezirk Mödling.

Zukunftsorientiert am Steuer



Erhard Forstner, 36, leitet seit 1. Jänner 2021 den Kfz-Fachbereich der DONAU Versicherung.

Aufgewachsen im Weinviertel, absolvierte Forstner die Handelsakademie Hollabrunn. Während seines Studiums der Betriebswirtschaft an der WU Wien, das er 2010 abschloss, verbrachte er ein Semester an der North Carolina State University. Berufliche Erfahrung sammelte er ab 2008 in der Marktforschung und im Brand Management. Seit 2011 ist er für die DONAU tätig. Nach seinem Einstieg in der Schadenabteilung wechselte er ins Controlling und leitete diesen Bereich seit 2014. Erhard Forstner ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Zahlen im Griff



Hannes Ernst-Nordhaus, 48, übernimmt den neu geschaffenen Bereich Unternehmenssteuerung, Fach- und Vertriebscontrolling der DONAU.

Der gebürtige Weinviertler absolvierte das Bundessportrealgymnasium Hollabrunn. Nach dem Präsenzdienst und seiner Tätigkeit als Exekutivbeamter wechselte er 1995 in den Bankenbereich. Er leitete zwei Filialen einer regionalen Raiffeisenkasse und war für das Controlling verantwortlich. Im Oktober 2007 wechselte Hannes Ernst-Nordhaus zur DONAU, wo er den Ausbau der Vertriebsteuerung verantwortete. Zuletzt leitete er den Stammvertrieb der DONAU.

Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

donauversicherung.at