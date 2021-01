Volkshilfe: Einmalzahlungen sind gut, dauerhafte Unterstützung besser

Initiativen für arbeitssuchende Menschen werden begrüßt

Wien (OTS) - Sozialminister Rudolf Anschober hat angekündigt, Menschen die auf Sozialhilfe angewiesen sind, mit einem einmaligen Energiekostenzuschuss von 100 Euro zu unterstützen, Kinder bekommen 2021 auch wieder 100 Euro Einmalzahlung.



Der Direktor der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger stellt fest „dass jede Unterstützung für armutsbetroffene Menschen positiv ist. Unsere Erfahrung zeigt aber, dass diese besonders verletzbare Gruppe eine dauerhafte Unterstützung braucht, um über die Runden zu kommen“. Daher tritt die Volkshilfe für eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70% des letzten Bezugs ein. „Vor allem Geringverdiener*innen können nicht von etwas mehr als der Hälfte ihres letzten Einkommens leben. Und als Aufstocker*in auf das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz angewiesen zu sein, schützt nicht vor dem tiefen Fall. Dazu ist dieses letzte Netz viel zu löchrig, das muss dringend neu geknüpft werden“, so Fenninger.



Positiv bewertet die Volkshilfe die vom neuen Arbeitsminister Martin Kocher angekündigte Verlängerung der Erhöhung der Notstandshilfe auf die Höhe des Arbeitslosengeldes. Auch die Joboffensive mit zusätzlichen Qualifikationsmaßnahmen und konkreten Angeboten für Langzeitarbeitslose, ältere Menschen, Frauen und Jugendlichen wird begrüßt.



„Derzeit sind über 530 000 Menschen arbeitslos, dazu viele in Kurzarbeit. Das ist eine dramatische Situation, daher brauchen wir dringend innovative Modelle in der Arbeitsmarktpolitik und finanzierte Umschulungen beispielsweise in Pflegeberufe. Wir suchen dringend gut ausgebildete MitarbeiterInnen, der Umstieg scheitert aber oft an der Finanzierung der Ausbildung“, so Fenninger.





