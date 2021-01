25 Jahre Nationalpark Donau-Auen

Broschüren zur Veranstaltungssaison 2021

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Nationalpark Donau-Auen bewahrt seit 25 Jahren eine in Mitteleuropa einzigartige Flussauenlandschaft als Naturerbe und Erholungsraum. Zahlreiche Maßnahmen von der Gewässerrenaturierung bis zum Artenschutz wurden dabei bereits erfolgreich umgesetzt, weitere sind in Planung. Zudem wurde ein vielfältiges Exkursionsprogramm entwickelt, das Gästen den Wert und die Besonderheit der Flusslandschaft näherbringt.

Heuer steht die Veranstaltungssaison ganz im Zeichen dieses Jubiläums, nach derzeitigem Stand umfasst sie neben eigenen Festveranstaltungen auch die bewährten Angebote wie Themenwanderungen, Bootstouren, Nationalparkcamps sowie die Programme im Nationalpark-Zentrum Schloss Orth mit seinem Auerlebnisgelände Schlossinsel. Individualgäste, Familien, Gruppen, Kindergärten und Schulen finden dazu alle Informationen in verschiedenen Broschüren, die kostenfrei zugesandt werden.

Neben den geführten Wanderungen und Bootstouren, die allgemeine Themen des Nationalparks Donau-Auen abdecken, steht auch wieder eine Vielzahl an Specials als fix terminisierte Themenexkursionen auf dem Programm. Diese spannen einen jahreszeitlichen Bogen vom Vogelgezwitscher im Frühling über Wildkräuter, Früchte und sommerliche Nachtwanderungen bis zur herbstlichen Hirschbrunft und den tierischen Überlebensstrategien in Eis und Schnee. So sollen nach dem aktuellen Planungsstand ab 8. Februar als erstes geführte Wanderungen zu den Themen „Gefiederte Wintergäste der Donau-Auen“, „Spurensuche im Biberrevier“ und „Die Spur des Wassers - Suche nach verborgenem Leben“ stattfinden.

Alle Touren werden von Nationalpark-Rangerinnen und -Rangern begleitet und gemäß den jeweils aktuellen behördlichen Bestimmungen zur Covid-19-Prävention kontaktlos und unter Einhaltung des geforderten Mindestabstandes gestaltet. Bei allen geführten Exkursionen ist aktuell durchgehend das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich; die Programme werden derzeit in Kleingruppen mit maximal elf Personen pro Ranger bzw. Rangerin abgehalten.

Nähere Informationen und Bestellungen der kostenlosen Prospekte unter 02212/3555, e-mail schlossorth @ donauauen.at und www.donauauen.at, wo die Broschüren auch als Download zur Verfügung stehen.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse