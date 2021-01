Schieder vor EU-Videogipfel: „EU trägt nicht die Verantwortung für Ihr Versagen, Herr Bundeskanzler Kurz!“

Impfung weist Weg zurück in die Normalität, europäische Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg

Wien (OTS/SK) - Heute Abend beraten die EU-Staats- und Regierungschefs bei einer Videokonferenz zum wiederholten Male koordinierte Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder kritisiert im Vorfeld Aussagen des österreichischen Bundeskanzlers zur Impfzulassung in der EU: „Die Produktionsengpässe bei Biontech-Pfizer sind ungünstig, aber ich habe Vertrauen in die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, dass der Impfstoff von AstraZeneca ordentlich geprüft und bald zugelassen wird. Das überlassen wir in der EU bitte weiterhin den ExpertInnen, die nach klaren wissenschaftlichen Kriterien handeln, statt auf populistische Zurufe zu reagieren. Hier schiebt Bundeskanzler Kurz die EU als Sündenbock vor, den holprigen Impfstart in Österreich hat aber allein die türkis-grüne Bundesregierung zu verantworten. Die schnelle Entwicklung vieler verschiedener Impfstoffe und die gemeinsame Beschaffung und Zulassung in der EU sind eine Erfolgsstory.“ ****

„Der Weg zurück in die Normalität und vor allen Dingen auch zurück zum freien und unbeschwerten Reiseverkehr in Europa führt jedenfalls über die breite Ausrollung der Corona-Schutzimpfung. Je schneller das gelingt, desto schneller wird auch der Impfskeptizismus schwinden. Die Anmeldungen in Wien und Niederösterreich zeigen, wie groß das Interesse der Bevölkerung ist. Sobald alle die Möglichkeit haben, sich zu impfen, wäre ein europäisches Impfzertifikat eine gute Möglichkeit auch beim Reisen wieder eine Art Normalzustand herzustellen. Bis dahin braucht es noch mehr Anstrengungen für eine kohärente Risikoeinstufung und darauf aufbauende Koordinierung von Maßnahmen“, so Schieder.

Abschließend betont der stellvertretende SPÖ-Bundesparteivorsitzende Andreas Schieder die Notwendigkeit ernstgemeinter europäischer Zusammenarbeit: „Bundeskanzler Kurz sollte nicht weiter das Vertrauen unserer europäischen Partner in populistischer Absicht aufs Spiel setzen, sondern den eigenen Laden in Ordnung bringen. Wir brauchen keine Notfallzulassung, sondern ordentliche Prüfungen. Ich habe jedenfalls mehr Vertrauen in die EU-Arzneimittelagentur als in die österreichische Regierung, die es nicht einmal geschafft hat, allen FFP2-Masken zu schicken, denen sie es versprochen hat.“ (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

Jakob Flossmann, Pressesprecher der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament

+43 660 562 11 99

jakob.flossmann @ europarl.europa.eu