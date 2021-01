VBV-Gruppe mit sehr gutem Ergebnis im Jahr 2020

Wien (OTS) - Österreichs führende Gruppe für betriebliche Altersvorsorge konnte trotz Corona- und Wirtschaftskrise 2020 in allen Bereichen sehr gute Ergebnisse für ihre Kunden erzielen. So steigerte die VBV das verwaltete Vermögen im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent auf 12,7 Milliarden Euro. Zudem legte die VBV-Gruppe auch bei den Berechtigten weiter zu und konnte sich in der Pensionskasse und Vorsorgekasse über sehr gute Performance-Werte in der Veranlagung freuen. Aufgewertet wurde das Geschäftsjahr durch zahlreiche Auszeichnungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Qualität sowie mit der Umweltzertifizierung EMAS für die gesamte VBV-Gruppe.

„2020 war für uns und für viele unserer Kunden ein besonders herausforderndes Jahr. Dank unserer strategischen Weichenstellungen, unserer höchst motivierten Mitarbeitenden und auf Grund eines robusten Geschäftsmodells haben wir es geschafft, das Geschäftsjahr sehr erfolgreich abzuschließen“, erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe. „Wir konnten bei den Berechtigten im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozent auf mehr als 3,9 Millionen Menschen wachsen. Beim verwalteten Vermögen konnten wir auf 12,7 Milliarden Euro zulegen. Sowohl unsere Pensionskasse, als auch unsere Vorsorgekasse haben 2020 im Kundenservice noch stärker auf digitale Maßnahmen gesetzt, um trotz deutlich mehr Kundenanfragen ein modernes und verlässliches Kundenservice zu bieten. Auch in anderen Bereichen haben wir digitale Services und Formate massiv ausgebaut, von unserem Onlineservice ‚Meine VBV‘, über die Online Diskussionsreihe ‚VBV im Diskurs‘, bis zum Chatbot. Das wird uns auch bei der Top-Betreuung unserer Kunden 2021 unterstützen.“

Mehrfach ausgezeichnet für Nachhaltigkeit und Qualität

Die VBV konnte sich im Jahr 2020 über zahlreiche Auszeichnungen für gelebte Nachhaltigkeit und Top-Qualität freuen. So wurde zum Beispiel die VBV-Vorsorgekasse im Rahmen des „Staatspreises Unternehmensqualität 2020“ mit dem Sonderpreis für „Exzellenz in Verantwortungsvoller Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. Die VBV-Pensionskasse wurde beim Branchen-Ranking eines Finanzmagazins zum vierten Mal in Serie zur besten Pensionskasse gekürt. Zudem bekam sie auch zum zweiten Mal hintereinander die Auszeichnung als nachhaltigste Pensionskasse Österreichs.

Als Pionier und Vordenker im Bereich Nachhaltigkeit pflegt die VBV seit Jahren ein umfassendes Umwelt- und Nachhaltigkeits-Management. Seit dem Vorjahr ist die VBV-Gruppe auch als erstes Unternehmen der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich nach dem EU-Öko-Audit „EMAS“ zertifiziert. Schon seit 2018 ist die VBV-Gruppe klimaneutral.

VBV-Pensionskasse: Nachhaltigste Pensionskasse mit sehr guter Performance

Die VBV-Pensionskasse wurde 2020 nicht nur zum zweiten Mal in Folge zur nachhaltigsten Pensionskasse gekürt. Sie konnte auch ihre Marktführerschaft weiter ausbauen. „Bei Ausschreibungen haben sich im Jahr 2020 über 80 Prozent der Unternehmen für die VBV-Pensionskasse entschieden. Das ist erneut eine Top-Quote“, freut sich Gernot Heschl, Vorstandsvorsitzender der VBV-Pensionskasse. So betreute die VBV-Pensionskasse Ende 2020 bereits rund 335.000 Berechtigte. „Mindestens genauso wichtig ist es uns, dass wir dank unserer sehr guten Organisation und rasch gesetzter Digital-Maßnahmen unser Kundenservice auf höchstem Niveau fortführen konnten. Laut Umfragen sind unsere Kunden zu 96 Prozent mit unserem Unternehmen sehr zufrieden oder zufrieden.“

Auch das verwaltete Vermögen konnte im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent auf 7,95 Mrd. Euro weiter erhöht werden. „Die Corona-Krise hat an den Kapitalmärkten im ersten Quartal 2020 zu äußerst starken Kursrückgängen geführt. Aber wir haben in der VBV vorausschauend agiert. Wir konnten durch rechtzeitige Absicherungs- bzw. Verkaufsmaßnahmen die Kursverluste, also vorübergehende Bewertungsverluste, dämpfen, und in der Erholungsphase seit April wieder sehr gut aufholen“, erklärt Günther Schiendl, für Veranlagung zuständiges Mitglied des Vorstandes der VBV-Pensionskasse. „Mit einer Performance von Plus 3,71 Prozent konnten wir schlussendlich erneut ein sehr gutes Veranlagungsergebnis deutlich über dem Branchenschnitt erzielen.“

VBV-Vorsorgekasse: Prominente Neukunden und beste Performance

Die VBV-Vorsorgekasse erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr eines ihrer besten Geschäftsjahre. Das gelang u.a. durch zahlreiche Neukunden. Prominentester Neu-Zugang war die Unternehmensgruppe Porsche mit rund 7.000 Mitarbeitenden. „Wir veranlagen mittlerweile für knapp 3,6 Millionen Berechtigte rund 4,8 Milliarden Euro – ein Wachstum von 10,9 Prozent beim verwalteten Vermögen“, erklärt Andreas Zakostelsky. „Zudem freuen wir uns über eine Performance von 2,89 Prozent im Geschäftsjahr 2020 – das ist im Branchenvergleich das Top-Ergebnis für unsere Kunden.“

Die VBV-Vorsorgekasse (Abfertigung NEU) betreut rund jeden dritten Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Selbständigen in Österreich. Die Marktstudie der GrECo International AG bestätigt der VBV das beste Ergebnis aller seit 2003 aktiven Vorsorgekassen. Auch beim Fünf-Jahresvergleich ist die VBV vorne. Das Unternehmen gilt weit über die Branche hinaus als Vordenker in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz und setzt seit vielen Jahren auf Top-Qualität und Service. So trägt die VBV seit 2020 die europaweit anerkannte Zertifizierung „Recognised for Excellence 6 Star“ der EFQM (European Foundation for Quality Management) – eine Top-Zertifizierung in Sachen Unternehmensqualität.

Dazu passend stellt Martin Vörös als Chief Operating Officer (COO) der VBV fest, „dass die exakte Prozessorientierung in der VBV-Gruppe bei den Corona-bedingten notwendigen Organisationsmaßnahmen sehr geholfen hat“.

Die VBV-Gruppe ist der Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at

