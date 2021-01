Commerzialbank: Illedits bestätigt Verbindungen zu Bank-Chef Pucher

U-Ausschuss: SPÖ-Landesrat Christian Illedits nimmt an, „dass andere Mitglieder der Landesregierung auch Goldgeschenke bekommen haben.“

Eisenstadt (OTS) - „SPÖ-Landesrat Christian Illedits hat bei der heutigen Befragung klar dargestellt, dass er über seine viele Funktionen mit Commerzialbank-Chef Martin Pucher eng verbunden war. Der Multifunktionär und ehemalige SPÖ-Landesrat stand nicht nicht nur regelmäßig in Kontakt zu Martin Pucher, sondern bekam auch einen Goldbarren von ihm geschenkt. Aber er dürfte nicht der Einzige gewesen sein, der von Pucher beschenkt wurde. Christian Illedits nimmt an, dass auch andere Mitglieder der Landesregierung Goldgeschenke bekommen haben. Ist es wahr, dass der Chef der Commerzialbank weitere Mitglieder der Landesregierung beschenkt hat, die vielleicht noch heute im Amt sind? Das muss unverzüglich aufgeklärt werden“, so Markus Ulram, Klubobmann der Volkspartei Burgenland.



Christian Illedits bestätigte zudem, dass das Land als Revisionsverband für die Eigentümergenossenschaft der Commerzialbank zuständig war. Illedits sagte, er sei zwar zuständig gewesen, habe aber keine Prüftätigkeiten beauftragt und habe auch keine Prüfberichte erhalten. „SPÖ-Landesrat Christian Illedits hat heute ganz offen eingestanden, dass das Land für die Aufsicht der Commerzialbank zuständig war und weggesehen hat. Seit der Pleite der Commerzialbank versucht das die SPÖ entgegen Expertenmeinungen zu leugnen und die Verantwortung von sich zu schieben. Das sagt einiges über die Glaubwürdigkeit der Doskozil-SPÖ aus“, so Markus Ulram weiter.



Seit 2007 ist der Multifunktionär Illedits auch Präsident des ASV Draßburg und gab bei der Befragung an, dass der Sportverein von der Commerzialbank 60.000 Euro pro Jahr bekam. Bei der Frage über die Kooperation des ASV Draßburg mit Admiral/Novomatic gab sich SPÖ-Illedits auffällig zurückhaltend. „Es ist sehr merkwürdig, dass Illedits bei den Fragen zur Kooperation des ASV Draßburg mit dem Novomatic-Tochterunternehmen Admiral auffällig nervös wurde. Wir wissen, dass die Kooperation kurz nach den Verhandlungen zur Glücksspiellizenz entstanden ist. Das macht natürlich eine schiefe Optik. Eine noch schiefere Optik macht es, dass Illedits dazu kaum etwas sagen wollte“, so Ulram.



Besonders auffällig war die Aussage-Verweigerung von Illedits auf die Frage, wie das Verhältnis von Illedits nach seinem Rücktritt zu SPÖ-Landeshauptmann Doskozil sei.

