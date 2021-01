Zehn Jahre Quelle: Einstiger Katalogversender springt rechtzeitig auf E-Commerce-Zug auf und feiert jetzt mit Rekordumsatz Jubiläum

Ein bisschen Geschichte, jede Menge Zukunft: Im Portfolio der UNITO-Gruppe kommt die Traditionsmarke Quelle als E-Commerce-Vorreiter seit 2011 wieder so richtig in Fluss.

Auch über die Kernsegmente Technik und Elektro hinaus freut man sich rund um den zehnten Geburtstag über deutliche Umsatzzuwächse.Im Living-Segment legt Quelle um 40 Prozent zu.

Kund*innennähe ist für den Online-Pure-Player seit einem Jahrzehnt oberstes Gebot. Wer nicht anonym im Internet kaufen will, findet in der Quelle einen Onlinehändler mit Gesicht.

„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“ : Dieser Satz von UNITO-Geschäftsführer-Sprecher Mag. Harald Gutschi ist allgemein von Gültigkeit – und im Speziellen für den Weg, den der frühere Katalog-versender Quelle im vergangenen Jahrzehnt einschlägt. Positioniert sich die Traditionsmarke seit der Übernahme durch die UNITO-Gruppe im Jahr 2011 doch als Online-Pure-Player. Im Portfolio des größ-ten heimischen Onlinehändlers (neben Quelle u. a. OTTO, Universal, LASCANA) stellt die neu positio-nierte Marke rechtzeitig die Weichen für die digitale Zukunft.

Wachstum auch abseits der Kernsegmente

So wird es möglich, dass man im Jänner 2021 erfolgreich zehnten Geburtstag feiern und sich über Rekordumsätze freuen kann. Im direkten Warengeschäft mit Kund*innen (Kundenumsatz) legt die Marke beim Weihnachtsgeschäft im Vorjahresvergleich um stolze 31 Prozent1 zu – und das in Öster-reich sowie für den gesamten DACH-Raum betrachtet gleichermaßen. Auch abseits der historisch gewachsenen Quelle-Kernsegmente „Leistbare Technik und Elektro“ wächst man rund um das Zehn-Jahres-Jubiläum deutlich. Vor allem im Living-Bereich (Möbel, Haushaltswaren, Heimtextilien) ist man erfolgreicher denn je: Für den österreichischen Markt betrachtet beträgt das Kundenumsatz-Wachstum im November und Dezember im Vorjahresvergleich 40 Prozent. Auch der Anteil der App-Nutzung steigt stetig: Hier kommt es im Weihnachtsgeschäft zu einer Steigerung von 26 Prozent im Vorjahresvergleich. Der Rückblick auf das komplette Kalenderjahr 2020 ist ebenfalls erfreulich: Auf dem österreichischen Markt legt die Quelle beim Kundenumsatz für alle Segmente gesamt betrachtet im Vorjahresvergleich um 13 Prozent2 zu.

Ganz nah bei den Kund*innen

Aber wie gelingt unter dem Dach der UNITO der erfolgreiche Wandel vom einstigen Kataloghändler zum jetzigen Online-Pure-Player? Geschäftsführer-Sprecher Gutschi erläutert: „Das schafft man nur mit Kund*innennähe und als E-Commerce-Händler zum Anfassen. Wir arbeiten intensiv an der Zufriedenheit und richten uns an den Wünschen unserer Kund*innen aus – ganz egal, ob es dabei um das Sortiment, die Services oder die Finanzierungsangebote geht.“ Vor allem das umfassende Serviceangebot – vom Mö-belaufbau über den Anschluss-Service bis zur Altgerätemitnahme – sei laut Gutschi oft ausschlagge-bend, dass sich Konsument*innen für den Kauf bei einem heimischen Onlinehändler mit Gesicht und gegen Konsum bei einem internationalen E-Commerce-Player entscheiden. In Österreich zählt die Marke aktuell rund 230.0003 Kund*innen.

Weit weg von der Katalogvergangenheit

Ihre Geburtsstunde erlebt die Quelle 1927 in der deutschen Stadt Fürth bei der Gründung durch den Kaufmann Gustav Schickedanz. Über Jahrzehnte hinweg ist man eine der bekanntesten Marken Deutschlands und Österreichs. Im Jahr 1999 kommt es zur Fusion mit Karstadt. Seit dem Jahr 2011 befindet sich die Marke unter dem Dach der UNITO-Gruppe. Im Portfolio des aktuell größten österrei-chischen E-Commerce-Händlers avanciert man zum erfolgreichen Online-Pure-Player mit Fokus auf mobilen Konsum. Heute werden die Geschicke der Marke für den gesamten DACH-Raum von Salzburg aus gelenkt.



Zusätzliche Informationen, Bilder sowie Logos finden Sie online unter www.unito.at/presse.



1 Vergleichszeitraum für alle Angaben zum Weihnachtsgeschäft: 1. 11. bis 31. 12. 2019 bzw. 1. 11. bis 31. 12. 2020

2 Vergleichszeitraum: 1. 1. 2019 bis 31. 12. 2019 bzw. 1. 1. 2020 bis 31. 1. 2020

3 Stand: 18. 1. 2021



Die UNITO erzielt im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 (1. März 2019 bis 29. Februar 2020) einen Gesamtumsatz von 365 Millionen Euro. Die Unternehmensgruppe hat mehr als 3,8 Millionen Kund*innen (Stand 30. November 2020), an den Standorten in Salzburg und Graz arbeiten rund 470 Menschen. Wichtigste Märkte für die UNITO sind Österreich, die Schweiz und Deutschland (DACH-Raum), in denen man mit den E-Commerce-Marken OTTO, Universal, Quelle, ACKERMANN und LASCANA aktiv ist. Die UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH zählt als Tochterunternehmen der Baur-Gruppe zur weltweit agierenden Hamburger Otto Group.



