NEOS an ÖVP: Ein Bonus-Malus-System belohnt die Rückkehr zur Vollzeit

Loacker: „Unser Vorschlag ist, dass Unternehmen, denen die Steuerzahler IN der Krise das Überleben gesichert haben, NACH der Krise wieder etwas von dieser Hilfe zurückgeben.“

Wien (OTS) - „Ein Bonus-Malus-System ist keine ,Strafsteuer’, es belohnt die frühere Rückkehr zur vollen Arbeitszeit und den Ausstieg aus der Kurzarbeit“, sagt NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker zu den substanzlosen Vorwürfen der ÖVP und reagiert kopfschüttelnd auf die Aufgeregtheit der Volkspartei, nachdem NEOS das Bonus-Malus-System als Nachfolger für die Kurzarbeit vorgeschlagen haben: „Unser Vorschlag eines Bonus-Malus-Systems stellt sicher, dass Unternehmen, denen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler IN der Krise das Überleben gesichert haben, NACH der Krise, wenn sie hoffentlich wieder schöne Gewinne machen, etwas von dieser Hilfe zurückgeben. Und es hätte den Vorteil, dass der Kontrollaufwand erst NACH der Krise anfällt. Damit würde man jetzt die notwendige Unterstützung sicherstellen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Unternehmen in der größten Not nicht auch noch mit der Bürokratie zu kämpfen haben.“

„Dass die Kurzarbeit nicht ewig bleiben kann und soll, darüber sind wir uns wohl alle einig. Kurzarbeit ist gut und wichtig. Sie ist aber dafür da, den Unternehmen beim Überleben in der Krise zu helfen und Arbeitsplätze zu schützen“, so Loacker. „Würde die ÖVP mit offenen Augen durch die Welt gehen, wüsste sie, dass manche aber das System ausnutzen und die Kurzarbeit missbräuchlich verwenden.“ Da die Kurzarbeit, so wie alle anderen Hilfen, durch Steuergeld finanziert wird, müsse man sie auch kontrollieren. „Und wir müssen auch darauf achten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht unnötig lange in Kurzarbeit gehalten werden, da sie in der Kurzarbeit ja auch weniger verdienen. Das erfordert einen Anreiz für die Unternehmen, sobald es wieder möglich ist, schnell wieder auf Vollzeit zu wechseln.“​

