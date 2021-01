Vizebürgermeister Wiederkehr: „Fliegende Lerncafés“ öffnen wieder ihre Pforten.

Christoph Wiederkehr: „Kostenlose FFP2 Masken sichern die Einhaltung der Hygienemaßnahmen, um den Jugendlichen weiterhin alternative Lernräume zu bieten!“

Wiens Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr freut sich über die Weiterführung des Projekts der „Fliegenden Lerncafés“, das gemeinsam mit Wiener GastronomInnen und der Bildungsdirektion Wien bereits im Dezember ins Leben gerufen wurde. Schon damals war der Andrang auf das Angebot groß. Rund 500 Slots wurden genutzt und die Nachfrage ist weiterhin vorhanden: „Ich finde es großartig, dass das Projekt auch im neuen Jahr fortgesetzt werden kann. Gerade angesichts der Verlängerung des harten Lockdowns ist es wichtig, den Jugendlichen in dieser belastenden Situation alternative Lernräume in den städtischen Cafés zu bieten. Nach mittlerweile unzähligen Wochen im Distance-Learning, wo die Jugendlichen oft keinen angemessenen Arbeitsplatz vorfinden, brauchen sie Orte, wo sie in Ruhe lernen können. Natürlich werden wir darauf achten, dass die Sicherheitsmaßnahmen von mindestens zwei Metern Abstand eingehalten werden, aber auch das Tragen einer FFP2 Maske, die wir den Betrieben kostenlos zur Verfügung stellen, wird verpflichtend sein“, so der Wiener Bildungsstadtrat.

Ein großer Dank gilt natürlich den GastronomInnen, die das Projekt gemeinsam mit der Bildungsdirektion auf die Beine gestellt haben und nun auch weiterführen „Es ist toll, dass die Gastronominnen und Gastronomen trotz aller Schwierigkeiten nicht den Mut verlieren, mit diesem Angebot ein positives Zeichen setzen und aktiv mithelfen, die Krise ertragbarer zu machen. Ich würde mich freuen, wenn sich noch weitere Betriebe daran beteiligen!“, so der Vizebürgermeister.

Auch der Direktor der Bildungsdirektion Wien, Mag. Heinrich Himmer, mit dem ein kompetenter Partner für das Projekt gefunden wurde, ist erfreut über die Weiterführung: „Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist in Zeiten der Krise wichtiger denn je. Daher freut es mich sehr, auch 2021 in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz und zahlreichen Betrieben das Projekt „Das Fliegende Lerncafé“ fortführen zu können. Wir erachten es als wichtig, mit diesem Angebot auch weiterhin jene Wiener Schülerinnen und Schüler, die einen ruhigen Raum zum Lernen und stabiles WLAN benötigen, unterstützen zu können. Denn es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Bildungschancen haben.“

Technische Umsetzung via Plattform „Book Your Room“

Wie bereits im Dezember können die SchülerInnen und StudentInnen über die Buchungsplattform Book Your Room https://www.book-your-room.at/fliegendes-lerncafe/ ihren Zeitslot einfach und unkompliziert online buchen, die teilnehmenden Kaffeehäuser bekommen automatisiert die entsprechenden Buchungen. An der Aktion nehmen mittlerweile fünf Betriebe teil, darunter die Cafés „Museum“ und „Hofburg“ in der Inneren Stadt und „The Legends“ in der Landstraße.

