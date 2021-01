Neue Volkspartei Wien: Gemeindepaket stärkt Bezirke und Grätzl

Ideen für alle Bezirke liegen am Tisch - Kobald: Kennedybrücke umgestalten - Figl: 2. Aufzug Stephansplatz errichten - Resch: U4-Station Gunoldstraße schaffen

Wien (OTS) - Das neue Gemeindepaket ist für Wien und insbesondere für die Bezirke und Grätzl eine große Chance. Durch die erhöhte Unterstützung von Finanzminister Gernot Blümel in Höhe von 371,6 Millionen Euro können in der Stadt zahlreiche Projekte umgesetzt werden. Die neue Volkspartei Wien hat Projektideen für alle Bezirke, die die Stadtregierung einreichen kann.

Hietzings Bezirksvorsteherin Silke Kobald nennt die Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Kennedybrücke als ein wesentliches Projekt. „Die Situation auf der Kennedybrücke ist für alle Verkehrsteilnehmer unzufriedenstellend. Seit vielen Jahren fordern wir hier eine Umgestaltung von der Stadt Wien, doch bisher gab es kaum Bewegung.“

Der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl, möchte einen zweiten Aufzug am Stephansplatz in Umsetzung wissen. „Ein zweiter Aufzug und dessen Errichtung bei der Sanierung des Stephansplatzes scheiterte letztlich am Geld. Mit der finanziellen Unterstützung des Bundes kann dieses Projekt für die Menschen realisiert werden.“ Auch gebe es im Bezirk nach wie vor den großen Wunsch nach einer Neugestaltung des Schwedenplatzes. Hier könnte mit den zusätzlichen Mitteln wieder Bewegung in die Planungen kommen.

In Döbling setzt sich Bezirksvorsteher Daniel Resch für das Projekt U4-Station Gunoldstraße ein - ein wesentliches Infrastrukturprojekt für den Bezirk. „Diese zusätzliche U4-Station zwischen Spittelau und Heiligenstadt ist bisher vor allem an der Kostenfrage gescheitert und könnte nun wiederaufgenommen werden“, so Resch. Zudem gewinne das Projekt auch aufgrund des immer dichter werdenden Stadtentwicklungsgebietes vor Ort an Relevanz.

