Aviso: Morgen Pressekonferenz Corona: B.1.1.7 - Sequenzierungen, Modellierungen und Maßnahmen

Wien (OTS/BMSGPK) -



Pressekonferenz Corona: B.1.1.7 - Sequenzierungen, Modellierungen und

Maßnahmen



Gesundheitsminister Rudi Anschober informiert gemeinsam mit Dr.

Christoph Bock, Genomforscher, Dr. Richard Greil (zugeschaltet),

Infektiologe, und Dr. Niki Popper, Simulationsforscher, über die

Ergebnisse der Sequenzierungen in Österreich und ihre Folgen am

Beispiel Salzburg.



Welche Methoden gibt es um B.1.1.7. und anderen Mutationsvarianten

auf die Spur zu kommen und wie kann auf Basis der Erkenntnisse eine

weitere Ausbreitung verhindert werden? Darüber hinaus wird eine

erste Einordnung zur Entwicklung präsentiert.



Wichtiger Hinweis für MedienvertreterInnen:



Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19-Pandemie

werden beim Pressetermin den JournalistInnen und

Kamera-/Technikteams fixe Plätze zugewiesen. Es ist nur ein

begrenztes Kontingent an Plätzen vorhanden. (Max. 2 VertreterInnen

pro Medium inkl. Technik bzw. Fotograf!) Daher ist eine namentliche

Anmeldung bis Mittwoch, 20. Jänner 2021, 17.00 Uhr unter

kommunikation @ sozialministerium.at erforderlich.



Eine Teilnahme vor Ort ist nur nach Anmeldung und Rückbestätigung

möglich!



Für den Zutritt ist zudem ein amtlicher Lichtbildausweis

erforderlich. Es besteht während der Pressekonferenz die

Verpflichtung einen Mund-Nasen-Schutz (FFP2 Standard) zu tragen!



Datum: 21.1.2021, um 08:30 Uhr



Ort:

Sozialministerium Pressezentrum, 5. Stock, Bitte Eingang

Sozialministerium benützen

Stubenring 1, 1010 Wien



Url: http://www.sozialministerium.at



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Margit Draxl

Pressesprecherin

+43 1 711 00-862477

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at