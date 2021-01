FPÖ – Mühlberghuber fordert von ÖVP-Familienministerin Raab Einsatz für Schulöffnungen

Die Corona-Krise und der „Dauer-Lockdown“ sind für Familien auch eine enorme psychische Belastung

Wien (OTS) - „Susanne Raab ist nach der Plagiatsaffäre um Christine Aschbacher neue ÖVP-Familienministerin - bereits die fünfte Familienministerin in den vergangenen zehn Jahren. Die wichtigen Kompetenzen Familie und Jugend werden somit alle zwei Jahre herumgeschupft, wie ein Spielball“, kritisierte FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Edith Mühlberghuber.

„Es wartet viel Arbeit auf die Ministerin. In vielen Familien ist nämlich ein Elternteil durch die Corona-Krise arbeitslos oder in Kurzarbeit, Rücklagen sind in vielen Fällen aufgebraucht. Daher muss es die Möglichkeit geben, für das Jahr 2021 erneut einen Antrag zu stellen, um eine Unterstützung aus dem Corona-Familienhärtefonds ansuchen zu können. Auch die Auszahlung muss rascher erfolgen, denn es geht um finanziell schwache Familien – vor allem um alleinerziehende Mütter – die oft von Armutsgefährdung bedroht sind“, erklärte Mühlberghuber.

„Die Corona-Krise und der ‚Dauer-Lockdown‘ sind für Familien auch eine enorme psychische Belastung. Denken Sie sich in Familien hinein: Eltern, die im Homeoffice arbeiten, die nebenbei im Homeschooling ihre Kinder bei den Aufgaben unterstützen und die die Kleinsten zuhause betreuen müssen - das oft noch in kleinen Wohnungen, weil eine größere eben nicht leistbar ist“, so Mühlberghuber in Richtung Raab.

„Es gibt derzeit für Kinder keinen Kontakt mit Gleichaltrigen, mit Freunden, kein gemeinsames Spielen und keine Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Diese Umstände machen unsere Kinder psychisch krank. Hinzu kommt beim Homeschooling noch das soziale Ungleichgewicht: Zwischen Kindern, deren Eltern eine bessere Bildung haben, und Kindern aus einem instabileren Umfeld, würde die Kluft noch größer. Frau Minister, ich fordere Sie daher auf: Überzeugen Sie Ihren Bundeskanzler und sperren Sie endlich die Schulen wieder auf“, appellierte die FPÖ-Familiensprecherin an Raab.

