FPÖ – Schrangl: Steigende Mieten offenbaren Versagen von Schwarz-Grün

"Wohnpolitischer Lockdown" muss beendet werden – FPÖ fordert Einberufung des parlamentarischen Bautenausschusses

Wien (OTS) - „ÖVP-Bundeskanzler Kurz hat Österreich auch in einen 'wohnpolitischen Lockdown' geführt. Das Ergebnis ist wiederum eine Katastrophe“, verwies FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl auf aktuelle Daten der Statistik Austria.

„Österreichs Mieten explodieren im Vergleich zum Euroraum geradezu. Das sind die bitteren Früchte der Inszenierungspolitik von ÖVP und Grünen“, so Schrangl, der die Einberufung des parlamentarischen Bautenausschusses forderte.

„Es müssen rasch Maßnahmen für leistbares Wohnen gesetzt werden. Einerseits ist beispielsweise der Geltungsbereich des Vollanwendungsbereiches des MRG auszuweiten. Andererseits müssen jedenfalls steuerliche Anreize zur günstigen Wohnraumbereitstellung geschaffen werden. Etwa in Form einer beschleunigten AfA“, skizzierte Schrangl Konzepte. „Die ÖVP muss sich endlich zum Lagezuschlagsverbot im Gründerzeitviertel bekennen. Oder will man die Menschen zusätzlich zu Corona belasten?“, bestand Schrangl auf klaren Antworten. “Wir Freiheitlichen haben bereits umfangreiche Anträge im Nationalrat eingebracht. Wir werden Schwarz-Grün auf die wohnpolitische Probe stellen“, so Schrangl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at