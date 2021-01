ORF-III-Kulturmagazin „Kultur Heute“ begleitet die Theater der freien Szene durch den Lockdown

Ab 21. Jänner zweimal wöchentlich um 19.45 Uhr

Wien (OTS) - Seit Beginn der Corona-Krise bietet das ORF-III-Kulturmagazin „Kultur Heute“ Künstlerinnen und Künstlern sowie den Kultureinrichtungen des Landes eine Bühne, um Einblicke in das Schaffen bzw. in die weiteren Pläne der Theater, Museen und Konzerthäuser zu geben und gleichzeitig als Vermittler zwischen den Bühnen und Kunsteinrichtungen und seinem Publikum zu agieren. Ab Donnerstag, dem 21. Jänner 2021, begleitet „Kultur Heute“ nun die Theater der freien Szene durch den Lockdown.

Zweimal wöchentlich um 19.45 Uhr berichtet das Kulturmagazin von den vielfältigen Theatereinrichtungen, spricht mit den Leiterinnen und Leitern der Häuser, gibt ein Update, wie es den Bühnen im Lockdown ergeht und blickt auf aktuelle Projekte, mit denen dem Lockdown getrotzt wird, sowie auf die Pläne für die Zeit nach der kulturellen Wiedereröffnung des Landes. Der Fokus liegt dabei vorerst auf den Wiener Bühnen. In der Auftaktwoche stehen die Komödie am Kai (21. Jänner) und das Theater Drachengasse (22. Jänner) im Mittelpunkt. In der letzten Jännerwoche besucht „Kultur Heute“ das Werk X bzw. Werk X-Petersplatz (27. Jänner) und das Kosmos Theater (29. Jänner).

Außerdem zeigt „Kultur Heute“ am Donnerstag, dem 28. Jänner, einen Vorbericht auf die Streamingpremiere (29. Jänner) des Stücks „Das weiße Dorf“ aus dem Theater Drachengasse. Das Stück stammt von der 1990 in Oberösterreich geborenen und in Wien lebenden Autorin Teresa Dopler und wurde 2019 mit dem Autor/innenpreis des Heidelberger Stückemarkts ausgezeichnet. Weiters bildet sich Heinz Sichrovsky in der Rubrik „Sichrovskys Foyer“ am Montag, dem 1. Februar, eine Meinung zur Inszenierung des Stücks.

Im Februar plant „Kultur Heute“ den Besuch weiterer Theater wie dem brut Wien, dem Schauspielhaus Wien, dem Vienna English Theatre und dem Bronski & Grünberg.

Die ersten Termine im Überblick:

Donnerstag, 21. Jänner: Komödie am Kai

Freitag, 22. Jänner: Theater Drachengasse

Mittwoch, 27. Jänner: Werk X / Werk X-Petersplatz

Donnerstag, 28. Jänner: Vorbericht „Das weiße Dorf“ (Theater Drachengasse)

Freitag, 29. Jänner: Kosmos Theater

Montag, 1. Februar: „Sichrovskys Foyer“ zu „Das weiße Dorf“

