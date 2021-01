AVISO, 27. Jänner 2021, PK: KSÖ präsentiert das österreichische Gütesiegel für Cybersicherheit

Das österreichische Gütesiegel für Cybersicherheit wird präsentiert: das Cyber Trust Austria® Label als innovative Auszeichnung für unternehmensweite Cybersicherheit

Wien (OTS) - Das von einem Expertengremium österreichischer Sicherheitsexperten unter Beteiligung des Bundesministeriums für Inneres entwickelte Schema soll einen niedrigschwelligeren Zugang zum Thema Cybersicherheit bieten und es somit auch kleineren Unternehmen ermöglichen, mit überschaubarem Aufwand die Umsetzung von Basissicherheitsanforderungen nachzuweisen. Dadurch soll das innovative Gütesiegel die Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Wirtschaftstandorts im Digitalisierungszeitalter stärken.

Im Anschluss an die Pressevorstellung des Cyber Trust Austria® Labels findet die Übergabe der ersten Labels statt. Danach findet eine Paneldiskussion statt zum Thema „Cybersicherheit in Österreichs Unternehmen – haben wir die Lieferkette im Griff?“

Teilnehmer

Mag. Erwin Hameseder, Präsident Kuratorium Sicheres Österreich, Obmann der Raiffeisen Holding Niederösterreich/Wien

Dr. Thomas Stubbings, MBA, Geschäftsführer Cyber Trust Services GmbH, Vorsitzender der Cybersicherheit Plattform der Österreichischen Bundesregierung

Mag. Ricardo-José Vybiral, MBA, CEO der KSV1870 Holding AG

Mag. Alexander Mitter, Geschäftsführer Nimbusec GmbH

Ing. Oliver Albl, Senior Vice President Data Center Software & Services, Fabasoft AG

Tobias Kilga, BA MSc, Head of Corporate Information Technology MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH

Moderation : Dr. Alexander Janda, Generalsekretär Kuratorium Sicheres Österreich

Zeit und Ort

27.1.2021 von 10:30-12:30

Raiffeisenhaus in Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien.

Aufgrund der Corona-Situation steht vor Ort nur ein sehr begrenztes Kontingent für akkreditierte Pressevertreter zur Verfügung, das nach einem „First Come – First Serve“ Prinzip vergeben wird. Bitte daher um rasche Anmeldung per E-Mail an office @ kuratorium-sicheres-oesterreich.at

Wir weisen darauf hin, dass jede/r Teilnehmer/in vor Betreten des Veranstaltungssaals einen Antigen-Schnelltest durchführen muss (wird vor Ort kostenfrei durchgeführt, bitte daher ca. 30 min vorher vor Ort sein) und eine FFP2-Maske tragen muss.

Zusätzlich wird das Event Live aus dem Raiffeisenhaus übertragen. Wenn sie keinen Vor-Ort Platz bekommen sind sie herzlich eingeladen, online teilzunehmen. Es wird auch online die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen.

Bitte verwenden sie diesen Link zur Anmeldung: https://www.ots.at/redirect/gotowebinar

