„Gemeinsam für den E-Sport“: Die größten heimischen E-Sport Stakeholder gründen die E-Sport Allianz Österreich

ESVÖ, eBundesliga und A1 eSports League sind Gründungsmitglieder

Neue Vernetzungs- und Informationsplattform

Journalisten-Webinar zum einfachen Einstieg in die E-Sport Welt angekündigt

Weltweit begeistert der E-Sport Millionen Menschen. Auch Österreich kann sich diesem Trend nicht entziehen: hierzulande gibt es mittlerweile mehr als 50.000 registrierte E-SportlerInnen. E-Sport ist keine Randerscheinung mehr, denn knapp jeder Siebte Österreicher konsumiert regelmäßig E-Sport. Besonders in den letzten Jahren und da vor allem in den letzten Monaten ist die Bedeutung von E-Sport in Österreich stark gestiegen. Einer neuen österreichischen Blitzumfrage zufolge haben durch die Corona-Pandemie rund 70 % der heimischen GamerInnen noch mehr Zeit mit dem Spielen von Videospielen verbracht. Über die Hälfte der Befragten konsumierte dabei auch E-Sport Inhalte via Livestreaming Plattformen.

Unter dem Motto „Gemeinsam für den E-Sport“ präsentierten nun die drei größten Player der heimischen Branche – der ESVÖ, die A1 eSports League Austria und die eBundesliga – im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz die E-Sport Allianz Österreich. Oberstes Ziel dieser Vereinigung ist die gemeinsame Unterstützung der stetig wachsenden E-Sport Landschaft in Österreich. Als erste konkrete Maßnahmen launcht die Allianz eine gemeinsame Informationsplattform für Medien und Interessierte unter esvoe.at/e-sport-allianz/, die stetig ausgebaut und ergänzt wird. Derzeit finden sich beispielsweise Infografiken, Studien und Pressefotos öffentlich zugänglich auf der Plattform. Des Weiteren stehen Aktivitäten wie die Veröffentlichung eines konsolidierten E-Sport Jahresberichts sowie die Umsetzung von Marktforschungen und die Publikation von Infografiken rund um das Thema E-Sport auf der Agenda.

Stefan Baloh, Vorsitzender des eSport Verband Österreich (ESVÖ) unterstreicht die Bedeutung der Allianz: „E-Sport bleibt weiterhin in Bewegung. Obwohl das Jahr 2020 mit einigen gesellschaftlichen und unternehmerischen Herausforderungen verbunden war, waren mehr Augen denn je auf den österreichischen E-Sport gerichtet. Deswegen freue ich mich, dass wir nun mit der E-Sport Allianz Österreich einen neuen Meilenstein erreichen und die größten Stakeholder Österreichs das Thema weiter gemeinsam vorantreiben.“

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer freut sich auf die neuen Synergien: „Mit der eBundesliga haben wir 2017 als erster Sportverband des Landes einen eSport-Bewerb aufgebaut und damit eine Vorreiterrolle eingenommen. Durch die E-Sport Allianz wollen wir von anderen lernen, gemeinsam an neuen spannenden Zukunftsprojekten arbeiten und den E-Sport in Österreich weiterentwickeln.“

Marco Harfmann, Director Marketing Communications A1, bestätigt diesen wichtigen Schritt: „Die Digitalisierung ist ein wichtiger Treiber der Themen Gaming und E-Sport. Nur mit leistungsstarkem Internet wird E-Sport in der heutigen Form erst möglich. Seit der Gründung der A1 eSports League Austria im Herbst 2017 setzen wir auf den nachhaltigen Aufbau unserer E-Sport Aktivitäten und freuen uns, jetzt ein Teil der E-Sport Allianz Österreichs zu sein.“

Für Interessierte wird es auch regelmäßige Informationsstammtische und Business Circle Veranstaltungen zum Austausch mit der Szene geben, bei denen auch neueste Erkenntnisse und Entwicklungen präsentiert werden. Den Anfang macht noch im Februar ein Webinar für Journalisten, das den Einstieg in die Welt des E-Sports für Medienschaffende erleichtern und einen Überblick über den weltweiten Trend bieten soll.

