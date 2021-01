„Silvia kocht“: Kärnten-Woche mit 4-Hauben-Koch Hannes Müller

Von 25. bis 29. Jänner in ORF 2

Wien (OTS) - Ceviche von der Lachsforelle, pochiertes Schweinefilet, gebratener Schafstopfen und Zimtstern-Eis – von Montag, dem 25., bis Freitag, den 29. Jänner 2021, dreht sich bei „Silvia kocht“ jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 alles um Kärnten, wenn Silvia Schneider gemeinsam mit Hannes Müller den Kochlöffel schwingt, der am Kärntner Weissensee das Restaurant und Hotel „Die Forelle“ betreibt. Gemeinsam mit seiner Familie legt der mehrfach ausgezeichnete Koch Wert auf saisonale und regionale Produkte. Sein Motto: „Frisch & gesund, aus der Region, naturbelassen & wertvoll und vieles aus dem eigenen Garten. Gekocht, gebraten und zubereitet nach internationalen und heimischen Ideen und zu eigenen Kreationen vollendet“. Am Freitag ist Silvia Schneider „unterwegs im Gailtal“.

Die Rezepte der Kärnten-Woche:

Montag, 25. Jänner: Ceviche von der Lachsforelle mit Blattgrün und Petersilie; Erdäpfel-Gemüselaibchen mit Kräuter-Sauerrahm Dienstag, 26. Jänner: Honig-Sabayon mit gebratener Brioche und eingekochten Brombeeren; pochiertes Schweinefilet auf Essiglinsen und Sauerrahm

Mittwoch, 27. Jänner: Pochierter Saibling mit Erdäpfeln und Gewürzkraut; Weizengrießknödel mit Preiselbeeren

Donnerstag 28. Jänner: Gebratener Schafstopfen mit Karotte, Karottenöl und Endiviensalat; Regenbogenforelle in Kürbiskruste mit Sauermilch-Graupen und Wirsingkohl

Freitag, 29. Jänner: „Silvia kocht – unterwegs im Gailtal“: In dieser Folge ist Silvia Schneider im Gailtal unterwegs. Erste Station ist der Gemüsehof von Stefan Bachmann. Nachdem die Moderatorin bei der Ernte verschiedener Sorten von Wintergemüse behilflich war, trifft sie die beiden Bergwanderführer Ulli Eder und Marco Koller und wandert mit ihnen auf Schneeschuhen durch die tief verschneite Landschaft. Danach lernt Silvia Schneider am Hof von Lissi Neuwirth, wie Apfel-Kürbis- und Honig-Zimt-Eis gemacht wird, um anschließend mit Hans Plattner und seiner Tochter Elisabeth eine landestypische Kärntner Frigga zuzubereiten.

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im neu gestalteten Beihefter. Alle Sendungen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und sind auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

