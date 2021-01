Spendenrekordwinter bei Takeda

Die Mitarbeitenden zeigten soziales Engagement in Zeiten des physical Distancing

Wien (OTS) - Für einen wahren Spendenrekord sorgten die 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Takeda in Österreich rund um ihre virtuelle Weihnachtsfeier. In online Spendenräumen spendeten sie zwischen 10. und 24. Dezember 12.923,- Euro für soziale Projekte. Dadurch wurden kranke und notleidende Kinder in Österreich und der Welt unterstützt.

Weihnachten bedeutet immer auch an andere zu denken

Der größte Pharmaarbeitgeber des Landes gestaltete heuer seine traditionelle Weihnachtsfeier erstmalig als virtuelles Event. Dieses wurde von über 2.000 Personen besucht. Mehr als 8.000,- Euro wurden bereits am Tag der Weihnachtsfeier für folgende soziale Organisationen gesammelt: MOKI-Wien (gemeinnütziger Verein für mobile Kinderkrankenpflege in Wien), SOCIUS Österreich (Unterstützung von Lernhilfen in Form von IT-Equipment) sowie UNICEF (Hilfe für Kinder in Not). Bis zum 24. Dezember wurde fleißig weiter gespendet. Die Möglichkeit online zu spenden wurde somit noch von weit mehr Mitarbeitenden genutzt.

Employer Social Responsibility verstärkt Corporate Social Responsibility

Anthea Cherednichenko, General Manager von Takeda Pharma in Österreich betont: „Takeda nimmt in Österreich und weltweit seine soziale Verantwortung als großes und erfolgreiches Unternehmen laufend und ganzjährig wahr. Das Besondere an diesem winterlichen Spendenregen war aber, dass die Spenden von den Mitarbeitenden persönlich geleistet wurden. Dafür möchte ich im Namen des österreichischen Management Teams allen herzlich danken.“

Takeda informierte über die sozialen Projekte und stellte die technischen Möglichkeiten für eine unkomplizierte Onlinespende inklusive persönlicher Spendenbestätigung für jede einzelne Spenderin und jeden einzelnen Spender zur Verfügung und alle konnten nach ihren persönlichen Möglichkeiten einen Beitrag genau für das Projekt leisten, das ihnen persönlich am meisten am Herzen lag.

Alexandra Hilgers, Human Resources Director und Vorstandsmitglied von Takeda in Österreich zeigt sich stolz über den Spirit, der bei Takeda Österreich gelebt wird: „An Menschen zu denken, denen es gesundheitlich oder wirtschaftlich nicht so gut geht wie uns, ist wichtig und richtig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Takeda in Österreich zeigen, dass auch jede und jeder persönlich die Einstellung ‚der Mensch im Mittelpunkt‘ lebt, so wie bei unserer Arbeit der Patient im Mittelpunkt steht.“

Kindgerechte medizinische Hauskrankenpflege

MOKI-Wien leistet in der Stadt mit qualifizierten Kinderkrankenpflegepersonen medizinische Hauskrankenpflege. Betreuung, Beratung und Begleitung von Frühgeborenen, Kindern und Jugendlichen mit chronischen und lebensverkürzenden Erkrankungen oder schweren Behinderungen wird dadurch möglich gemacht. MOKI-Wien betreut jährlich über 500 Kinder und Jugendliche im gewohnten Lebensumfeld: zu Hause, im Kindergarten oder in der Schule. Die bislang an Erwachsenen orientierte medizinische Hauskrankenpflege in Wien reicht nicht für die Versorgung der betroffenen Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien. In der COVID 19 Pandemie werden Kinder noch viel früher als sonst aus dem Krankenhaus entlassen. Die Familien sind noch weniger auf den neuen Alltag mit der Erkrankung vorbereitet. Monatlich muss MOKI-Wien rund 2.900,- Euro an Spenden für zusätzlich notwendige 50 medizinische Pflegestunden aufbringen. Mit den Spenden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Takeda konnten 103 Pflegestunden und somit mehr als zwei Monate finanziert werden.

Elektronische Lernhilfen für bedürftige Kinder

Der soziale Verein SOCIUS hat das Projekt „Com4Kids – Kindern Zukunft schenken“ ins Leben gerufen, in dem gespendete Altcomputer wiederaufbereitet und zu neuem Leben erweckt werden. Diese Computer wurden seither kostenlos bedürftigen Familien mit Kindern zur Verfügung gestellt. So konnte österreichweit bisher schon mehr als 500 Kindern und Jugendlichen geholfen werden. Die Spenden der Takeda Belegschaft bringen 100 Gratis-Computer-Sets für bedürftige Familien in Österreich.

Hungerkrise: Soforthilfe für die ärmsten Kinder der Welt

Hunger ist leider noch immer ein großes Problem in unserer Welt. Die Pandemie und die daraus resultierenden Beschränkungen haben die Situation in vielen Krisengebieten der Welt verschlimmert. UNICEF bietet Hilfe für Kinder in Not. Um mangelernährte Kinder schnell mit Nahrung, Vitaminen und Nährstoffen zu versorgen, wird Erdnusspaste an diese Kinder verteilt. Dank den Mitarbeitenden von Takeda konnten 132 Kinder mit 9.221 Erdnusspasten unterstützt und gerettet werden.

Über Takeda international

Takeda ist ein patientenorientiertes, auf Innovationen beruhendes, globales biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan, das sich für eine bessere Gesundheit und eine bessere Zukunft von Menschen weltweit engagiert. Takeda gehört zu den Top Ten in der Pharma-Branche. Als führendes Biotechnologie-Unternehmen hat sich Takeda unter anderem auf die Versorgung von Menschen mit seltenen und komplexen Erkrankungen spezialisiert.

Weitere Informationen unter https://www.takeda.com.

Über Takeda in Österreich

In Österreich arbeitet Takeda entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette: Forschung & Entwicklung, Plasmaaufbringung, Produktion und Vertrieb. Takeda ist der größte Pharmaarbeitgeber Österreichs und somit ein wichtiger Teil der heimischen pharmazeutischen Industrie. Rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen täglich dazu bei, dass Medikamente aus Österreich in die ganze Welt gelangen und Patientinnen und Patienten in Österreich Zugang zu innovativen Arzneimitteln von Takeda erhalten. Das Produktportfolio hilft österreichischen Patienten unter anderem in den Bereichen Onkologie, Gastroenterologie, Immunologie, Hämophilie und Genetische Erkrankungen. 2020 wurde Takeda in Österreich als Top Employer und Great Place to Work ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter https://www.takeda.at.

Pressefotos unter: http://www.publichealth.at/portfolio-items/takeda-spenden/

