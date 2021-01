„Reise-Chaos, dubiose Online-Anbieter und andere Probleme – so half der AK-Konsumentenschutz 2020“

ONLINE-PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - Konsumenten/-innen suchten insbesondere im vergangenen Jahr Rat und Hilfe beim Team des AK-Konsumentenschutzes: Mehr als 100.000 Mal wandten sie sich an die AK. Viele Fragen standen in Zusammenhang mit neuen Problemen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte. Vor allem das Thema Reisen und dubiose Internetanbieter beschäftigten die Konsumentenschützer/-innen. Bei einer Online-Pressekonferenz am Dienstag, 26. Jänner 2021, um 10 Uhr präsentieren wir Ihnen bei der Bilanz des AK-Konsumentenschutzes einen Überblick über die häufigsten Probleme im vergangenen Jahr, Beispiele für Fälle und deren positive Erledigung sowie wichtige konsumentenpolitische Forderungen. Unter dem Titel

stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und die Leiterin des AK-Konsumentenschutzes, Mag.a Ulrike Weiß, MBA, als Gesprächspartner/-innen zur Verfügung. Den Link für die Anmeldung zur Video-Pressekonferenz senden wir Ihnen rechtzeitig zu.

Wir freuen uns, wenn Sie an der Pressekonferenz teilnehmen.





