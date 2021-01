Umweltdachverband zeigt auf: „Biodiversität ist deine Gesundheitsvorsorge!“

- Vier Mal plakativ in Szene gesetzt: Biodiversität & Gesundheit – ein starkes Team!

Im Rahmen der Biodiversitäts-Initiative vielfaltleben des BMK mit Unterstützung von Bund (BMLRT) und Europäischer Union haben wir vier attraktive Poster kreiert, die den Zusammenhang zwischen Artenreichtum und menschlicher Gesundheit veranschaulichen. Judith Drapela-Dhiflaoui, Biodiversitätsexpertin und Projektleiterin im Umweltdachverband

Wien (OTS) - Besorgniserregender Hintergrund: Zunehmender Artenverlust bedroht Gesundheit

Intakte Natur ist unsere kostenlose Wellnessoase, unsere beste Heilmittelquelle, ist außerdem Basis unserer Nahrungsmittelversorgung und bietet unseren Kindern den abwechslungsreichsten Abenteuerspielplatz – sprich: Biodiversität ist deine Gesundheitsvorsorge! „ Im Rahmen der Biodiversitäts-Initiative vielfaltleben des BMK mit Unterstützung von Bund (BMLRT) und Europäischer Union haben wir vier attraktive Poster kreiert, die den Zusammenhang zwischen Artenreichtum und menschlicher Gesundheit veranschaulichen. Denn Biodiversität und Gesundheit sind ein starkes Team – vorausgesetzt wir achten auf eine intakte Natur! Es ist uns daher ein großes Anliegen, die Bedeutung des Biodiversitätsschutzes für die menschliche Gesundheit sichtbar zu machen und Bewusstsein für die Gesundheitsrisiken zu schaffen, die der voranschreitende Verlust der Biodiversität birgt“, sagt Judith Drapela-Dhiflaoui, Biodiversitätsexpertin und Projektleiterin im Umweltdachverband.

Reichtum mit Mehrwert: Vielfalt erhalten, Gesundheit schützen!

Biodiversität umfasst die Vielfalt der Arten, Gene und Ökosysteme und steht in enger Wechselwirkung mit menschlicher Gesundheit. Biologische Vielfalt und die darauf basierenden Ökosystemleistungen bilden wesentliche Grundlagen für unsere Gesundheit: Sie sorgen für saubere Luft, Trinkwasser, Nahrung und Arzneimittel, bieten Schutz vor Naturgefahren und Erholungs- und Erlebnisraum, der für die psychische Entwicklung und unser Wohlbefinden von großer Bedeutung ist. „Die komplexen und vielfältigen Zusammenhänge zeigen, dass der rasant voranschreitende Verlust der biologischen Vielfalt direkte Risiken für die menschliche Gesundheit birgt. Ziel unserer Initiative ist es daher, durch Aufzeigen der Wechselwirkungen zwischen Biodiversität und Gesundheit den sektorenübergreifenden Biodiversitätsschutz zu fördern, das Verständnis und Interesse gegenüber der Bedeutung von Biodiversität in der Öffentlichkeit zu erhöhen und eine bessere wechselseitige Berücksichtigung von Biodiversitäts- und Gesundheitsanliegen zu erreichen“, so Drapela-Dhiflaoui.

Das Poster-Set, bestehend aus vier Motiven im Format DIN A2, steht auf der Projektwebseite zum Download bereit und kann via office@umweltdachverband.at kostenlos bestellt werden.



Das Projekt „BIO.DIV.NOW II – Mainstreaming von Biodiversität erfolgreich umsetzen“ wurde im Rahmen der Biodiversitäts-Initiative vielfaltleben des BMK mit Unterstützung von Bund (BMLRT) und Europäischer Union durchgeführt.

