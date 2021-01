„Natur im Garten“ lädt am 23. Jänner zum Online-Frühlingserwachen

LR Eichtinger: Traditioneller Startschuss in die neue Gartensaison

St. Pölten (OTS) - Die Tage werden länger und die Lust aufs Garteln steigt bei den Menschen. Traditionell läutet „Natur im Garten“ Ende Jänner mit dem Frühlingserwachen die neue Gartensaison ein – 2021 bequem vom eigenen Wohnzimmer aus. Denn das Garteln geht auch online. Biogärtner Karl Ploberger hat die besten Tipps für Garten, Balkon oder Terrasse für die Gartenfans parat. Moderatorin Silvia Schneider führt durch das Programm.

„Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches und spannendes Online-Format mit Gewinnspiel und musikalischer Unterhaltung“, verrät Landesrat Martin Eichtinger. Landesrat Eichtinger: „Stimmen Sie sich beim Online-Frühlingserwachen 2.0 von ‚Natur im Garten‘ gemeinsam mit Karl Ploberger und Silvia Schneider am 23. Jänner von 16 bis 18 Uhr auf die Gartensaison 2021 ein“, so Eichtinger.

Unter allen angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden drei „Natur im Garten“-Gewinne verlost. Der Gewinner des Hauptpreises darf sich über einen Garten-Nachmittag für zwei Personen bei Biogärtner Karl Ploberger freuen. Schluss für die Anmeldung und somit Teilnahme am Gewinnspiel ist Samstag, 23. Jänner, 11 Uhr. Die Verlosung erfolgt am Ende der Veranstaltung.

Um Anmeldung wird beim „Natur im Garten“ Telefon unter 02742 / 74 333 oder auf www.naturimgarten.at gebeten. Bei erfolgreicher Anmeldung wird ein Link zur Zoom-Veranstaltung einen Tag vor der Veranstaltung per Mail zugeschickt. Die Teilnahme ist jedoch auch ohne Anmeldung möglich. Für all jene, die sich nicht angemeldet haben, steht der Link am 23. Jänner auch auf unserer Website www.naturimgarten.at zur Verfügung.

Nähere Informationen: Natur im Garten, DI Hans-Peter Pressler, Telefon 0676/848 790 737, E-Mail hans-peter.pressler @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at

