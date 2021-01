Planon erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung am Immobiliensoftware-Unternehmen Reasult B.V.

Nijmegen, Niederlande (ots/PRNewswire) - Erweiterung von Planons Angebot für Immobilienentwickler, Asset Manager und soziale Wohnungsbaugesellschaften

Die Planon-Gruppe und Reasult gaben heute bekannt, dass Planon eine Mehrheitsbeteiligung an der im Jahr 2000 gegründeten Reasult B.V. mit Hauptsitz in Ede (Niederlande) erworben hat. Reasult ist ein Softwareunternehmen, das die finanzielle Performance von Immobilienportfolios und -projekten optimiert. Die führenden Softwarelösungen von Reasult werden von Immobilienentwicklern, Asset Managern und Wohnungsbaugesellschaften im niederländisch- und deutschsprachigen Raum eingesetzt. Zu den Kunden gehören beispielsweise Amvest, a.s.r. real estate , Kondor Wessels und HANSAINVEST .

Die Reasult Software-Suite umfasst Lösungen für Immobilienentwicklung, Asset- und Portfolio-Management, Bewertungsmanagement und Finanzplanung. Planon wird die Reasult-Anwendungen mit den eigenen Lösungen für Asset Management und Tenant Management & Engagement in einer Software-Suite zusammenführen. Auf diese Weise will Planon Immobilieneigentümer und Investoren dabei unterstützen, die Performance ihres Immobilienportfolios aus finanzieller, gebäudebetrieblicher und mieterbezogener Sicht zu optimieren.

Pierre Guelen, CEO und Gründer der Planon Gruppe, erklärt: "Diese Akquisition ist einer der ersten Schritte im Rahmen der ehrgeizigen Ziele von Planon, unser zukünftiges Wachstum zu beschleunigen. Planon glaubt fest an die Stärke der Lösungen und der Organisation von Reasult, sowohl aus technischer Sicht als auch aufgrund der umfangreichen Marktkenntnisse und Erfahrungen. Planon plant daher, die Software-Suite von Reasult weiter auszubauen, so wie es mit den in der Vergangenheit erworbenen Lösungen wie SamFM und conjectFM geschehen ist. Ich freue mich sehr über diese Akquisition und die Möglichkeiten, die sie den Kunden beider Unternehmen bietet, um ihre aktuellen Lösungen zu einer End-to-End-Lösung für das Immobilienportfolio-Management auszubauen."

Aart Zandbergen, CEO bei Reasult, sagt: "Als Mitbegründer von Reasult vor 20 Jahren freue ich mich sehr, Teil eines schnell wachsenden globalen Spezialisten im Bereich der Digitalisierung von Gebäudebetrieb und -service zu werden. Mit diesem Schritt wird Reasult ihre Strategie, eine führende Plattform für die Optimierung von Immobilien im weitesten Sinne anzubieten, weiter erfüllen können. Als Teil eines marktführenden Unternehmens werden unsere Kunden und Mitarbeiter definitiv von diesem strategischen Schritt profitieren. Die Lösungen von Planon und Reasult sind komplementär, was Synergie und Innovation fördert. Dieser Schritt ermöglicht es uns, unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen und innovative Produkte zu liefern, die Immobilienunternehmen helfen, "best in class" zu sein.

