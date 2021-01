ISTernship – ein einzigartiger Sommer in der Forschung am IST Austria

Eine Einladung an herausragende Studierende für ein außergewöhnliches Praktikum

Wien (OTS) - Jedes Jahr heißt das Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) rund 30 herausragende Studierende für ein Sommerpraktikum willkommen. Dieses Jahr können Bachelor- und Masterstudierende aus ganz Europa wissenschaftliche und praktische Erfahrungen in den Bereichen Biologie, Neurowissenschaften, Informatik, Data Science, Physik, Mathematik und Chemie sammeln. Die Ausschreibung endet am 15. Februar.

Alle Interns schließen sich einer Forschungsgruppe an und sammeln wertvolle Erfahrungen durch die Arbeit an bahnbrechenden Forschungsprojekten. Unter der Anleitung des Gruppenleiters oder der Gruppenleiterin verbessern die Interns, neben der Vollzeit-Forschungserfahrung, Fähigkeiten in den Bereichen Projektmanagement, Kommunikation und zwischenmenschliche Fähigkeiten. Das Programm gipfelt in einem Forschungssymposium, bei dem die ISTerns ihre Arbeit vor FachkollegInnen, DozentInnen und LabormentorInnen präsentieren.

"Das ISTernship ist eine großartige Gelegenheit für Studierende, einen Einblick in den Alltag eines führenden Forschungsinstituts zu bekommen", erklärt Maria Trofimova, Leiterin des IST Austria Graduate School Office. "Die ISTerns erhalten außerdem eine Einführung in die Graduate School - am Ende möchte der eine oder andere vielleicht in Zukunft als PhD-StudentIn zurückkommen."

Das ISTernship findet zwischen Mai und September statt und kann bis zu drei Monate dauern. Die Studierenden erhalten einen intensiven Einblick in das Forschungsumfeld und profitieren von weitere Leistungen, wie z.B. einer monatlichen Vergütung, Krankenversicherung, Reiseunterstützung, Zuschuss zu den Reisekosten, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Wohnmöglichkeiten auf dem Campus und einem kostenlosen Shuttle-Bus zwischen Wien und dem IST Austria Campus in Klosterneuburg.

Bewerbungsschluss für das ISTernship ist der 15. Februar 2021. Weitere Details gibt es auf der Website der Graduate School.

Das ISTernship Programm wird in Partnerschaft mit dem OeAD, der österreichischen Agentur für Bildung und Internationalisierung, durchgeführt.

Rückfragen & Kontakt:

IST Austria

Patrick Müller

Media Relations Manager

+ 43 2243 9000 1219

patrick.mueller @ ist.ac.at

https://ist.ac.at/de/presse/