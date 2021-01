DONAU Versicherung: Franziska Dieplinger ist neue Leiterin des Kunden- und Bestandsmanagement

Seit 1. Jänner 2021 leitet Franziska Dieplinger den neu gegründeten Bereich Kunden- und Bestandsmanagement der DONAU.

Ich freue mich, dass mit Franziska Dieplinger eine echte ‚Donaurianerin‘ einen Bereich übernimmt, in dem die Verantwortung für die Zukunftsthemen Bestandsmanagement, Kundenbedarfsmanagement und Kampagnenmanagement zusammengeführt wird. Mit ihrem hohen Qualitätsbewusstsein, der langjährigen Branchenerfahrung und ihrer überzeugenden Persönlichkeit wird sie Trends und Meilensteine für die DONAU setzen. Reinhard Gojer

Wien (OTS) - Die erfahrene Managerin ist seit 22 Jahren in unterschiedlichen Fach- und Führungspositionen in der DONAU tätig. Zuletzt leitete sie die Stabstelle Bestandsmanagement und war für den Qualitätszirkel verantwortlich. Franziska Dieplinger, Jahrgang 1970, hat eine Lehre als Bürokauffrau absolviert und hat drei Jahrzehnte Versicherungserfahrung. Seit 1999 bringt sie ihre Branchenexpertise für die DONAU in Vertrieb- und Kundenservice ein und übernahm erfolgreich Führungspositionen.

Der Bereich im Ressort von Vertriebsvorstand Reinhard Gojer umfasst die Themen Bestands- und Kundenbedarfsmanagement und setzt einen Schwerpunkt auf Projekte rund um Vertriebskampagnen. Service- und Kundenorientierung stehen für die DONAU dabei im Vordergrund. Zudem werden die digitale Information und Ansprache der Kunden ausgebaut und intensiviert.

