Barbara Stöckl im Gespräch mit Andreas Vitásek, Conny Bischofberger, Toni Innauer und Maria Hauser

In „Stöckl.“ am 21. Jänner um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 21. Jänner 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 Kabarettist Andreas Vitásek, Journalistin und Autorin Conny Bischofberger, Skisprung-Legende und Sportphilosoph Toni Innauer sowie Maria Hauser, Junior-Chefin des „Stanglwirt“, zu Gast bei Barbara Stöckl:

Kabarettist und Schauspieler Andreas Vitásek ist gerade in Zwangspause, aber trotzdem nicht untätig: Für die neue ORF-Comedy „Familiensache“ steht der 65-Jährige derzeit als Paartherapeut vor der Kamera, demnächst ist er auch wieder mit seiner eigenen Version des legendären „Herrn Karl“ auf der Theaterbühne zu sehen. Wie viel Gültigkeit hat das einstige Skandal-Stück von Helmut Qualtinger heute noch?

„Für die Liebe ist es nie zu spät“ – diese Erfahrung hat „Krone“-Journalistin Conny Bischofberger am eigenen Leib gemacht und darüber ihren ersten Roman geschrieben. Die Vorarlbergerin, die seit 30 Jahren in ihren Interviews großen Persönlichkeiten so manches Geheimnis entlockt, erzählt in „Herzschweißen“ über eine große Liebe, die Corona-bedingt im Internet beginnt.

„Wir müssen unser Körpergefühl neu erlernen“, meint Skisprung-Olympiasieger Toni Innauer. Sein neues Buch „Die 12 Tiroler“ ist ein leidenschaftliches Plädoyer gegen die Bewegungsarmut. Darin präsentiert der Sportphilosoph zwölf Übungen, die er sich von den Tieren abgeschaut hat.

Kitzbühel-Rennen ohne Weißwurstparty, das ist für Maria Hauser eine ganz neue Erfahrung. Die Junior-Chefin des Bio-Hotels „Stanglwirt“ kehrte nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau in Australien und den USA vor einigen Jahren in den Familienbetrieb zurück. In „Stöckl.“ berichtet sie von ihren Begegnungen mit prominenten Persönlichkeiten und wie sie das geschichtsträchtige Hotel in die neuen Zeiten führen will.

