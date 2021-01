Schieder zur US-Amtseinführung: Mit Biden und Harris regiert wieder Vernunft statt Extremismus

Erbe Trumps wird noch lange nachwirken – Wichtiger Neustart für EU-USA-Beziehungen

Wien (OTS/SK) - Zur heutigen Angelobung von Joe Biden als 46. Präsidenten der USA betont SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder:

„Auf diesen Tag hat die Welt lange gewartet: Joe Biden wird offiziell zum neuen US-Präsidenten angelobt. Doch zum Feiern kann niemandem zumute sein, denn der Sturm auf das Kapitol überschattet die Amtseinführung.“****

„Das Erbe von Trumps Extremismus wird noch lange nachwirken, auch in Europa. Der Einfluss von Verschwörungsgruppen wie QAnon und der Alt-Right-Bewegung reicht weit in die Republikanische Partei hinein. Neben der Spaltung des Landes gehört auch die krasse Radikalisierung der früheren Grand Old Party dazu“, so Schieder und ergänzt:

„Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris stehen vor der großen Aufgabe, ein verwundetes Land zusammenzubringen und eine Rückkehr zu einem normalen politischen Diskurs zu ermöglichen.“

Die Beziehung zwischen USA und EU stehen für Schieder vor einem wichtigen Neustart: „Die Erwartungen an die neue Regierung sind hoch:

Die USA müssen wieder Partner im Kampf gegen die Klimakrise werden. Auch die Handelsbeziehungen müssen sich wieder normalisieren. Aber die EU hat in den vergangen vier Jahren an Souveränität auf der globalen Bühne gewonnen und die werden wir auch in Zukunft beibehalten.“(Schluss) up/mp

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Steinwendtner, Pressesprecherin der SPÖ-Europaabgeordneten, Tel. +32 485 26 95 32, katharina.steinwendtner @ europarl.europa.eu