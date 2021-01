AVISO: Online-Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Konsumentenschutzbilanz 2020

St. Pölten (OTS) - Das Jahr 2020 ließ auch in der AK-Konsumentenberatung die Beratungszahlen explodieren. Abgesagte Reisen, verschobene Veranstaltungen und Probleme beim Bezahlen der fälligen Kreditraten zählten zu den Top-Themen. AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser sowie AK Niederösterreich-Direktorin Mag. Bettina Heise ziehen Bilanz über ein außergewöhnliches Jahr im Bereich Konsumentenschutz und geben einen Ausblick auf aktuelle Entwicklungen und zukünftige Herausforderungen.



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:



• Markus Wieser, AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender

• Mag. Bettina Heise, Direktorin der AK Niederösterreich



