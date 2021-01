NÖM spart 170 Millionen Stück Würfelzucker

Die Molkerei steht hinter einer gesunden Zukunft durch weniger Zucker

Baden (OTS) - Ihrer Verantwortung bewusst, arbeitete die NÖM bereits vorausschauend seit 2016 an einer kontinuierlichen Rezeptumstellung zur Zuckerreduzierung ihrer Hauptmarken. So konnten bis heute insgesamt rund 500 Tonnen Zucker, das sind rund 170 Millionen Stück Würfelzucker in Österreich eingespart werden. Realisierbar wurde dies durch neue Rezepte. So konnte bei den Marken fru fru und nöm mix eine Senkung auf bis zu 6,4 g an zugesetzten Zucker pro 100 g erreicht werden. Bei dem beliebten nöm Kakao, konnte sogar auf 4,3 g pro 100 ml reduziert werden. Damit liegen die Zuckerwerte der NÖM Produkte auf bis zu 2,6 g unter den neu definierten Sipcan-Werten.

„Das Thema Zuckerreduktion ist für die NÖM ein besonders wichtiges Thema, welches uns noch viele Jahre begleiten wird. Ebenso wie bei Gentechnikfreiheit, der CO2-Neutralität oder dem Einsatz von 100% rePET, wissen wir um unsere gesellschaftliche Verantwortung Bescheid und übernehmen hier eine Vorreiterrolle“ , bekräftigt Veronika Breyer, Marketingleiterin der NÖM, den Einsatz der Molkerei. „Es liegt an uns, unsere Konsumenten wieder an weniger Süße zu gewöhnen. Unsere neuen Rezepte zeigen, dass geschmackliche Exzellenz auch mit weniger Zucker möglich ist“ , so Breyer weiter.

Profunder Ernährungskompetenz zur Folge wird die NÖM auch weiter daran arbeiten das breite Produktportfolio der Molkerei an wissenschaftliche Erkenntnisse für einen gesunden Lebensstil anzupassen und den Zucker weiter reduzieren. Ganz ohne Zucker wird es Milchprodukte jedoch nie geben, denn der natürliche Milchzucker von durchschnittlich 4,6 g pro 100ml bleibt bestehen. Dieser fördert die Aufnahme von Calcium und Vitamin D aus Lebensmitteln und hat somit eine sehr positive Eigenschaft.

