Maurer: Starten mit motiviertem Team ins zweite Jahr der Grünen Regierungsbeteiligung

Grüne: Meri Disoski und Olga Voglauer zu neuen Stellvertreterinnen von Klubobfrau Maurer gewählt

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Wiederaufbau des Grünen Parlamentsklubs im Jahr 2020 hat der Grüne Klub in seiner heutigen Sitzung mehrere Funktionen neu gewählt. Mit Meri Disoski und Olga Voglauer wurden zwei neue Stellvertreterinnen der Klubobfrau Sigi Maurer gewählt. Jakob Schwarz bleibt wie bisher Stellvertreter und geschäftsführender Parlamentarier. Zuvor hatten die bisherigen stellvertretenden Klubobfrauen Ewa Ernst-Dziedzic und Astrid Rössler diese Funktion zurückgelegt. Die zwei erfahrenen Politikerinnen haben in der intensiven Aufbauphase nach dem Wiedereinzug der Grünen ins Parlament Verantwortung übernommen und viel Arbeitszeit investiert. Nach dem erfolgreichen Klubaufbau werden sie sich wieder verstärkt auf ihre Arbeit als Bereichssprecherinnen konzentrieren. „Ich möchte an dieser Stelle noch einmal meinen großen Dank an Ewa Ernst-Dziedzic und Astrid Rössler aussprechen. Sie haben großen Anteil daran, dass wir einen derart schlagkräftigen Klub aufbauen konnten“, sagt Sigi Maurer, Klubobfrau der Grünen und weiter: "Mit Meri Disoski und Olga Voglauer übernehmen zwei hoch engagierte Frauen eine Stellvertretungsfunktion, die bereits im ersten Jahr nach dem Wiedereinzug ins Parlament ihren großen Einsatz für grüne Kernanliegen bewiesen haben."

Die Wienerin Meri Disoski ist Frauensprecherin und Vorsitzende der Grünen Frauen Österreich, Olga Voglauer ist Biobäuerin, Chefin der Kärntner Grünen und seit Jahren für die Volksgruppen engagiert.



Weiters in die Klubleitung gewählt wurde Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner, der im schwierigen Corona-Jahr 2021 großen Einsatz für den Klub gezeigt hat.



„Ich freue mich, dass wir mit einem starken, motivierten Klubleitungs-Team in das zweite Jahr der Grünen Regierungsbeteiligung starten können“, betont die Klubobfrau der Grünen.

