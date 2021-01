NEOS fordern völlige Neuaufstellung des Impfmanagements

Gerald Loacker: „Wie korrupt und planlos unter der Verantwortung von Kurz und Anschober mit dem knappen Impfstoff umgegangen wird, ist lebensgefährlich.“

Wien (OTS) - Entsetzt reagiert NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker auf die nahezu stündlichen Meldungen über Impfkorruption in den Bundesländern. „Es ist unerträglich, dass Anschober die Verantwortung dafür jetzt den Impfkoordinatoren in den Bundesländern umhängen will. Nach einem Jahr in der Bundesregierung hat er offenbar immer noch nicht verstanden, was ,mittelbare Bundesverwaltung’ bedeutet: Nach Epidemiegesetz steht Anschober an der Spitze der Weisungskette. Jedes Versagen ist voll ihm zuzurechnen. Und hätte er den e-Impfpass umgesetzt, den wir vor drei Jahren mittels Antrag in Auftrag gegeben haben, wäre diese Impfkorruption gar nicht möglich.“

Nicht minder unerträglich sei es allerdings, so Loacker, „dass der Kanzler, der sich beim Abschieben der Verantwortung auf die Länder noch für sein ,Machtwort’ und sein ‚Durchgreifen‘ medial abfeiern ließ, jetzt schweigt - obwohl der Bürgermeister, dessen Vordrängen am verwerflichsten war, weil alte Menschen vor der Tür vergeblich sehnsüchtig auf die Impfung gewartet haben, aus der ÖVP kommt!“

Impfung für natürlich Immune verschieben

NEOS verlangen daher, dass Kurz und Anschober endlich ihrer Aufsichtsfunktion nachkommen, das Krisen- und Impfmanagement in professionelle Hände legen und völlig neu aufstellen. „Solange der Impfstoff so knapp ist - eine Tatsache, die ebenfalls nicht gottgegeben ist, sondern dem schlechten Management dieser Bundesregierung geschuldet ist, die im Gegensatz zu anderen Ländern nicht nachgekauft hat - muss der Impfplan nicht nur eingehalten werden. Es braucht auch dringend eine Adaptierung der Priorisierung: Es ist völlig widersinnig, jetzt Menschen, die die Erkrankung bereits durchgemacht und einen Nachweis über hohe Antikörperwerte haben, zu impfen, wenn dann für viel zu viele über 80-jährige Risikopatienten kein Impfstoff da ist.“

