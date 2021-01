Frauenthal plant wieder Messe: EXPO 2022

Die Frauenthal Handel Gruppe hat Lust auf MEHR! Mehr persönlichen Kontakt, mehr Freude, mehr Erfolg

Wien (OTS) - Großhandel: Die Frauenthal Handel Gruppe setzt mutig die ersten Schritte und bringt die Branche im Jänner 2022 wieder zusammen. Die Planungen für die dritte Frauenthal EXPO haben bereits begonnen. In 365 Tagen ist es soweit. Im Jänner 2022 trifft man sich abermals in der Wiener Marxhalle.

Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender der Frauenthal Handel Gruppe, zu den ambitionierten Plänen des Branchenriesen: „ Was macht eine Messe aus? Wir finden: der persönliche Kontakt. Geht das auch digital? Bedingt. Daher haben wir uns entschlossen, im Jänner 2022 wieder eine echte EXPO zu veranstalten. Wir gehen die Planungen jetzt schon beherzt an, weil wir an die EXPO 2022 glauben. 2018 war ein guter Start, 2020 spektakulär und 2022 wird furios! “

Im Zentrum steht, wie immer bei der Frauenthal EXPO, der persönliche Kontakt. Weil man so lange darauf verzichten musste, meint der Gesamtverantwortliche für Vertrieb & Marketing, Dragan Skrebic: „ Natürlich werden wir uns an die dann geltenden Sicherheitsauflagen halten. Aber wir versprechen den möglichen Rahmen maximal für Fachgespräche, persönlichen Austausch sowie Fun und Action zu nutzen. Wir sind überzeugt, dass die EXPO 2022 wieder ein absolutes Highlight wird. Unsere Messe soll den Wendepunkt in eine grandiose Zukunft markieren, damit unsere Kunden noch erfolgreicher werden. “

„ Nicht nur wir als Frauenthal vermissen direkte Kontakte, auch unsere Industriepartner freuen sich wieder auf den persönlichen Austausch, auf das Präsentieren ihrer Produkt-Highlights und auf anregende Gespräche. Online ist zwar Vieles möglich, aber einen klassischen Messebesuch kann das beste Online-Angebot nicht toppen “, meint Robert Just, Chief Supply Chain Officer bei Frauenthal.

„ Die Frauenthal EXPO 2022 wird wieder zur Bühne für die neuen Sortimente der Aussteller: Live statt Katalog, Angreifen statt Animation, Sehen statt Erahnen. Das wird eine wahre Explosion an Neuheiten, die nur darauf warten von den Kunden entdeckt und eingesetzt zu werden “, so Constantin Otto Wollenhaupt, Marketingleiter der Frauenthal Handel Gruppe, abschließend.

http://www.frauenthal-expo.at/

Über die Frauenthal Handel Gruppe: In Österreich ist die Frauenthal Handel Gruppe die Nummer 1 im Großhandel für Sanitär, Heizung und Installationstechnik. Diese Division der Frauenthal Holding AG besteht aus den beiden Sanitär- und Installationstechnik-Großhändlern SHT Haustechnik GmbH und Frauenthal Handel GmbH (vormals ÖAG AG), dem Rohrleitungs- und Tiefbauspezialisten Kontinentale, Elektromaterial.at sowie dem Dienstleistungsunternehmen Frauenthal Service. www.frauenthal-service.at

