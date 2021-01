„Talk 1: Menschen der Woche“ am 20. Jänner in ORF 1

Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten zu topaktuellen Themen

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter begrüßt am Mittwoch, dem 20. Jänner 2021, um 22.30 Uhr in ORF 1 wichtige Persönlichkeiten zum Talk über aktuelle Themen, die das Land beschäftigen. Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mit großer Expertise, Betroffene und Prominente geben Einblicke, liefern Orientierung, regen zum Nachdenken oder auch zum Widerspruch an. In dieser Ausgabe von „Talk 1“ werden folgende Themen besprochen: Hochspannung in den USA am Tag der Angelobung des neuen US-Präsidenten Joe Biden, Verletzungen und Karriereknick im Profi-Ski-Sport und Corona-Mutationen, die die Welt in Atem halten.

Lisa Gadenstätter begrüßt dazu live im Studio bzw. Corona-bedingt zugeschaltet diesmal u. a.:

Nicole Schmidhofer: Die 31-jährige ÖSV-Skirennläuferin spricht vier Wochen nach ihrem schweren Sturz in der alpinen Weltcup-Abfahrt von Val d’Isere und dem vorzeitigen Saison-Aus unter anderem über Karriereknick und Zukunftspläne.

Hanno Settele: Der ehemalige ORF-Chefkorrespondent in Washington, Gestalter und Präsentator der „Dok 1“-Reihe erzählt über die Lage in den USA am Tag der Angelobung des neuen US-Präsidenten Joe Biden. In Washington herrscht Hochspannung – der Angelobung aber auch der Zeit danach gegenüber. Wird es wieder Ausschreitungen geben? Muss erneut mit Gewalt gerechnet werden? Und in welche Richtung werden sich die USA mit ihrem neuen Präsidenten bewegen?

Alexander Kekulé: Der prominente deutsche Virologe und Mikrobiologe spricht über den Kampf gegen die Corona-Mutationen. Wie gefährlich ist jede einzelne? Haben wir sie noch unter Kontrolle? Und wie effizient sind die Impfstoffe gegen die Mutanten?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at