AVISO: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei Welpentaufe im Militärhundezentrum

„Militärwelpen“ erhalten neues Zuhause

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 21. Jänner 2021, bekommt das Bundesheer erneut tierischen Zuwachs. Im Rahmen der traditionellen Militärhundetaufe werden fünf Rottweiler-Welpen in Kaisersteinbruch in den Dienst übernommen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Dompfarrer Toni Faber übernehmen dabei die Patenschaft über die kleinen Vierbeiner. Zuvor eröffnet Verteidigungsministerin Klaudia Tanner das neu erbaute Welpenhaus. Hier sollen die jungen Vierbeiner in einer ruhigen Umgebung gemeinsam mit dem Muttertier aufwachsen.

Zeit & Ort

Donnerstag, 21. Jänner 2021, um 10:00 Uhr

Militärhundezentrum

Eisenstädterstraße

2462 Kaisersteinbruch, Österreich

Ablauf

- 10:00 Uhr Beginn

- Meldung und Begrüßung durch den Kommandanten sowie kurze Einweisung

- Ansprachen der Militärgeistlichkeit und Gebäudesegnung

- Eröffnung Welpenhaus

- Welpentaufe mit Übernahme der Hundepatenschaft

- Ansprache der Verteidigungsministerin

- Ende des Festaktes

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Medientermin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von COVID-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung unter presse @ bundesheer.at oder unter +43 (0)664-622-1005 bis 20. Jänner, 18:00 Uhr verpflichtend.





