Amtseinführung des 46. Präsidenten der USA morgen ab 17:00 Uhr auf PULS 24

PULS 24: Morgen ab 17 Uhr Zeremonie-Sondersendung, im Anschluss "Newsroom Spezial" & Pro und Contra "US-Amtseinführung – Wie gefährlich sind die Trump-Extremisten?"

Wien (OTS) - Morgen geht in Washington die traditionelle Inauguration des neu gewählten US-Präsidenten über die Bühne. PULS 24 überträgt ab 17:00 Uhr in einer Sondersendung live die Angelobung von Joe Biden und Kamela Harris aus Washington. Experten im Studio und in den USA analysieren die Veranstaltung. Ab 21:00 Uhr widmet sich ein "Newsroom Spezial" der Frage, ob Joe Biden der richtige Präsident für eine Aussöhnung in den USA sein wird.



"Pro und Contra" um 21:30 Uhr auf PULS 24 und um 22:50 Uhr auf PULS 4



Ihre Gewaltbereitschaft haben rechte Trump-Fans bei der Erstürmung des Kapitols unter Beweis gestellt. Gefährden die Extremisten die US-Demokratie, kommt gar ein Bürgerkrieg? Drohen Donald Trump strafrechtliche Konsequenzen? Und was müssen Joe Biden und Kamala Harris tun, um eine Spaltung der US-Gesellschaft zu verhindern? In "Pro und Contra" zum Thema "US-Amtseinführung – Wie gefährlich sind die Trump-Extremisten?" diskutieren morgen mit Moderatorin Gundula Geiginger USA-Kenner wie Regisseur und Autor Rudi Dolezal, der US-österreichische Anwalt Robin Lumsden, der Sprecher von Republicans Overseas Germany, Benjamin Wolfmeier, die Sprecherin von Democrats Abroad Austria, Sophie Spiegelberger sowie der Psychiater und Buchautor Manfred Lütz.



