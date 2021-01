NEOS zu Treibhaus-Statistik: Zeit zum Handeln ist jetzt!

Michael Bernhard: „Klimaziele wurden auch 2019 nicht erzielt, Bundesregierung muss endlich Schritte setzen, nicht nur reden.“

Wien (OTS) - Alarmiert reagiert NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard auf die heute veröffentlichte finale Treibhausstatistik für 2019: „Einmal mehr zeigt sich: Österreich hat seine Klimaschutzziele nicht erreicht. Egal, ob Türkis-Blau oder Türkis-Grün oder Rot-Schwarz, die Bundesregierungen der vergangenen Jahrzehnte haben nichts getan und wertvolle Zeit verschwendet. Es ist keinerlei Trendwende oder auch nur positive Tendenz bei der Entwicklung der Treibhaus-Emissionen zu erkennen. Wenn es so weitergeht, wird Österreich nichts zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen. Die Zeit zum Handeln ist jetzt, wenn schon bis jetzt geschlafen wurde.“

Bernhard fordert die Bundesregierung auf, endlich Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgas-Emission zu setzen und nicht nur davon zu reden: „Kein Gramm Treibhausgas wird durch salbungsvolle Worte und Ankündigungen eingespart. Im Verkehrsbereich wird nichts getan, der Wechsel weg von Verbrennungsmotoren kaum betrieben. Was es jetzt also dringend braucht, sind mutige, strukturelle Reformen. Die Regierung muss endlich die Ökologisierung des Steuersystems angehen und umweltschädliche Subventionen abschaffen sowie die Raumordnung reformieren und die Zersiedelung und Flächenversiegelung stoppen. Es gibt von den Oppositionsparteien und Klima- und Umweltschutzorganisationen in Österreich die Bereitschaft zu einem ambitionierten klimapolitischen Schulterschluss, wie der Umweltausschuss vergangene Woche gezeigt hat. Es liegt an der Bundesregierung, diesen Schulterschluss auch zu realisieren! Es geht um die Erde, die wir den nächsten Generationen überlassen wollen.“

