ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Das alte Kitzbühel – Von Bergbauern und Pionieren“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Mittwoch, dem 20. Jänner 2021, in „Politik live“ ab 9.15 Uhr die erste reguläre Nationalratssitzung im neuen Jahr. Die Abgeordneten werden dabei u. a. über Gesetzesänderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beraten. Weiters sieht eine Novelle zum Bundesministeriengesetz vor, die Agenden für Familie und Jugend aus dem Arbeitsministerium herauszulösen und in das Bundeskanzleramt zu verschieben. Für den Bereich Arbeit ist der neue Minister Martin Kocher zuständig, die Familien- und Jugendagenden übernimmt Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab. Außerdem steht das von der Regierung geschnürte, neue Corona-Hilfspaket für Gemeinden auf der Tagesordnung.

Im Hauptabend setzt „Heimat Österreich“ den ORF-III-Skischwerpunkt mit einer weiteren Neuproduktion zum 750-Jahr-Jubiläum der Stadtgemeinde Kitzbühel fort: „Das alte Kitzbühel – Von Bergbauern und Pionieren“ (20.15 Uhr) von Wolfgang Niedermair porträtiert Kitzbühel als Ort verborgener Schönheit mit bergbäuerlicher Lebensweise, die bis heute praktiziert wird. Dazu werden Höfe und Hütten besucht, die zeigen, wie der alpine Winter das Leben der Alteingesessenen abseits der Pisten prägt.

Anschließend zeigt Klaus Röder in einer „Land der Berge“-Doku den „Winter in Tirols Bergdörfern“ (21.05 Uhr). Der Regisseur besuchte dafür ein kleines Tiroler Bergdorf im Rotlechtal. Die nur 21 Bewohnerinnen und Bewohner des tiefverschneiten Orts bezeichnen ihre Heimat liebevoll als das „Ende der Welt“. Danach erzählt Gernot Lercher in einer weiteren „Land der Berge“-Ausgabe „Vom Traum ein Skistar zu werden“ (21.55 Uhr).

Abschließend befassen sich in „treffpunkt medizin“ zwei Dokus von Kurt Langbein mit „Placebo – Der Arzt in mir“ (22.25 Uhr) und „Heilen jenseits der Schulmedizin“ (23.20 Uhr).

