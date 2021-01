SPÖ mit dringendem Appell an Regierung: „Kinder von Moria endlich aus Not und Elend retten statt weiter kaltherzig agieren!“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: Von Regierung groß angekündigte „Hilfe vor Ort“ nur Show – Hilfsgüter noch immer nicht angekommen, auch Kindertageszentrum nur Pseudo-Aktion

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Dienstag, seine Kritik an der sozialen Kälte der türkis-grünen Regierung in Sachen Moria bekräftigt. „Seit Monaten müssen die Kinder von Moria wegen der Kaltherzigkeit der Regierung unter katastrophalen Bedingungen in Dreck und Elend dahinvegetieren. Jetzt kommen auch noch Regen und Kälte dazu. Die von der Regierung groß angekündigte ‚Hilfe vor Ort‘ ist wie so vieles, das von Türkis-Grün kommt, nur ein PR-Schmäh. Die Hilfsgüter sind nur teilweise angekommen, ein großer Teil ist immer noch eingelagert. Und auch der Start des von der Regierung Kurz versprochenen Kindertageszentrums, ohnehin nur eine Pseudo-Aktion, verzögert sich immer weiter und ist auch keine längerfristige Hilfe. Die Regierung muss jetzt sofort handeln und die Kinder von Moria aus Not und Elend retten. Denn Menschlichkeit duldet keinen Aufschub“, so der dringende Appell von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch an Türkis-Grün. ****

Das Elend der Kinder von Moria müsse endlich beendet werden, betonte Deutsch mit Verweis auf das immer breiter werdende Bündnis der Menschlichkeit, das getragen von vielen Städten und Gemeinden in ganz Österreich, Hilfsorganisationen, karitativen und kirchlichen Einrichtungen bereit ist, Kinder aus Moria aufzunehmen. „Lassen Sie diese Hilfe endlich zu, statt weiter kaltherzig und unmenschlich zu agieren“, so Deutsch an die Adresse der Regierung. (Schluss) mb/bj

