Vollath: EU ist zum Schutz von Geflüchteten verpflichtet

SPÖ-EU-Abgeordnete: „Europa darf nicht länger an Einhaltung grundlegendster Menschenrechte scheitern“

Wien (OTS/SK) - Heute debattiert das EU-Parlament die humanitäre Lage Geflüchteter an den EU-Außengrenzen. SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath hat diese Aussprache mit initiiert, sie mahnt: „Die Lage Geflüchteter in Europa ist eine Schande. Die europäischen Außengrenzen haben sich in den letzten Jahren in regelrechte Todeszonen verwandelt. Das Mittelmeer ist ein Massengrab, in Bosnien und Griechenland liegen Menschen im Dreck und sind schutzlos jeder Witterung ausgesetzt. Wie es ist, kann es nicht bleiben. Anlässlich der heutigen Aussprache erhoffe ich mir, dass wir endlich Lösungen finden und die Kommission und den Rat schlussendlich zum Handeln bewegen können.“ ****

Vollath weiter: „Als Union haben wir die rechtliche und moralische Verpflichtung, Menschenrechte sowohl innerhalb als auch in unserer Nachbarschafts- und Außenpolitik zu garantieren. Das Menschenrecht auf internationalen Schutz muss in Europa gelten, das beinhaltet den Zugang zu fairen Asylverfahren, sowie menschenwürdige Unterbringung. Es braucht Sofortmaßnahmen gegen die katastrophale Lage in den Flüchtlingslagern, sowie eine tragfähige, langfristige Reform des EU-Asylwesens, das unseren internationalen Verpflichtungen gerecht wird. Wegschauen ist keine Option mehr.“ (Schluss) up/mp

