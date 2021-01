FPÖ – Kickl kündigt entschlossenen Widerstand gegen Bewegungseinschränkungen an

FPÖ wird sowohl politisch als auch strafrechtlich gegen diese gesundheitspolitische „Schutzhaft“ vorgehen

Wien (OTS) - „Sollte die schwarz-grüne Regierung zu allen bereits bekannten Anschlägen auf die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Freiheit der Bürger auch noch den Bewegungsradius der Bürger einschränken wollen, wird die FPÖ dagegen entschlossenen Widerstand leisten. Auch in diesem Fall werden wir nicht nur politisch, sondern auch strafrechtlich aktiv werden“, kündigte FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl als Reaktion auf entsprechende Andeutungen durch Gesundheitsminister Anschober an. Zugleich hegte er kaum Zweifel an der beabsichtigten Umsetzung: „Die Merkel-Hörigkeit des Bundeskanzlers ist offensichtlich. Er wird daher wohl auch diesen Schwachsinn kopieren wollen.“

„Was hier geplant ist, kann man nicht anders bezeichnen als eine gesundheitspolitische – wenn auch epidemiologisch völlig sinnlose – Schutzhaft. Zum Arbeiten dürfen die Menschen noch raus, in ihrer Freizeit aber werden sie an der kurzen Leine gehalten“, kritisierte Kickl die Pläne scharf.

