Grüne Wien/Pühringer, Spielmann: Höhere Mindestsicherung ist wichtiger Schritt zur Armutsbekämpfung

Wien (OTS) - Die grüne Stadträtin Judith Pühringer begrüßt die Erhöhung der Mindestsicherung um 3,5 Prozent, die in der heutigen Sitzung der Wiener Landesregierung beschlossen wird: „Den Grünen war es besonders wichtig, dass die Erhöhung von Mindestsicherung und Mindestpension dieses Jahr deutlich über der Inflation liegt. Das ist gerade in der Corona-Krise ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung“, so Pühringer.

Die Erhöhung der Mindestsicherung orientiert sich an der Höhe des Ausgleichzulagenrichtsatzes, der sogenannten Mindestpension, auf 1.000 Euro, die von der Bundesregierung auf den Weg gebracht wurde. Für einen Einpersonenhaushalt steigt die Mindestsicherung damit zum Beispiel um etwas mehr als 30 Euro von 917,35 auf 949,46 Euro.

Gemeinderätin Viktoria Spielmann macht darauf aufmerksam, dass künftige Anpassungsschritte auf der erhöhten Mindestsicherung und Mindestpension aufbauen können: „Besonders erfreulich ist, dass die Erhöhung der Mindestsicherung nachhaltig wirkt. Diese Aufstockung wird bei zukünftigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut zu berücksichtigen sein“, so Spielmann.

Von der Aufstockung der Mindestsicherung profitieren in Wien mehr als hunderttausend Frauen, Männer und Kinder. „Die Corona-Krise stellt für Armutsbetroffene eine besondere soziale und gesundheitliche Belastung da. Die Aufstockung von Mindestpension und Mindestsicherung ist ein erster Schritt zur Unterstützung von armutsgefährdeten und armutsbetroffenen Gruppen. Mittelfristig muss die Mindestsicherung zu einer echten Grundsicherung ausgebaut werden.“ fordern Pühringer und Spielmann zum Abschluss.





