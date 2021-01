Herr: Umweltbundesamt soll in Wien bleiben!

Ministerin Gewessler bleibt Entscheidung schuldig - Parlamentarische Anfrage eingebracht

Wien (OTS/SK) - „Der geplante Umzug des Umweltbundesamts von Wien nach Niederösterreich ist eine Never-Ending-Story und alles andere als sinnvoll. Er führt zu mehr Kosten, mehr Pendelverkehr zu den Stoßzeiten und geht auf Kosten der Beschäftigten“, erklärt Julia Herr, Umweltsprecherin der SPÖ, die überdies darauf hinweist, dass der Umzug der Einrichtung bereits in der allerersten Sitzung des Umweltausschusses unter Türkis-Grün auf der Tagesordnung stand. „Angepriesen und argumentiert wurde das Vorhaben als Unterstützung zur ‚Stärkung des ländlichen Raums‘. Schließlich entpuppte es sich bloß als geplanter Umzug in das wenige km entfernte Klosterneuburg im Speckgürtel Wiens“, kritisiert Herr. ****

Ministerin Gewessler hatte bereits im Frühjahr 2020 versprochen, die Situation zu evaluieren, Gespräche zu führen und dann eine Entscheidung zu treffen. „In der Zwischenzeit wurde der Antrag drei Mal von den Regierungsparteien im Umweltausschuss vertagt“, erklärt Herr, die darauf verweist, dass die Beschäftigten nach wie vor im Unklaren gelassen werden. Auf schriftliche Nachfrage beim Ministerium habe es dann geheißen, man wolle bis spätestens Ende 2020 eine endgültige Entscheidung treffen. „Lösung gibt es jedoch immer noch keine“, erklärt Herr und fordert gleichzeitig den Verbleib der Behörde in Wien. Denn: Die Idee des Umzugs nach Klosterneuburg entstand im Niederösterreichischen Landtagswahlkampf im Jahr 2017. "Dass mehr als 3 Jahre und 4 Regierungen später immer noch an einem Wahlkampfgag festgehalten wird, ist unverständlich! Selbst ÖVP und Grüne haben im Wiener Landtag für den Verbleib des Umweltbundesamts gestimmt. Es liegt in der Hand der Umweltministerin, die nun endlich ihre Versprechen einlösen soll und sich für eine Lösung im Sinne der Umwelt und Beschäftigten einsetzen muss!“, so Herr, die abschließend auf ihre aktuelle parlamentarische Anfrage – siehe Service Link - die sie zu diesem Thema eingebracht hat, verweist. (Schluss) sr/sc

