Mag. Peter Kickinger ist neuer CFO der SAN Group

Peter Kickinger (56) ist neuer CFO der SAN Group. Der erfahrene Manager übernahm die Position Mitte Jänner und zeichnet ab sofort für die Finanzen der Firmengruppe verantwortlich.

Herzogenburg (NÖ) / Singapur (OTS) - Mit Peter Kickinger übernimmt ein international erfahrener Manager die Verantwortung für die Finanzen der SAN Group. Der diplomierte Betriebswirt wird in dieser Position seinen Fokus vor allem auf strategische Investments der Firmengruppe legen. „ Peter hat bei uns bereits als Geschäftsführer der SAN Real Führungsqualitäten und Finanzgeschick bewiesen. Bei ihm weiß ich die Finanzen der SAN Group in guten Händen “, sagt Erich Erber, Gründer und Präsident der SAN Group.

Nach dem Studium der Betriebswirtschaft an der WU Wien und ersten Aufgaben im Controlling bei internationalen IT-Konzernen übernahm Peter Kickinger die Leitung des Finanzbereichs und später die Geschäftsführung bei Holzindustrie Schweighofer. Nach dem Verkauf des Unternehmens an den finnisch-schwedischen Papierkonzern Stora-Enso zeichnete Kickinger dort für das Controlling und nachfolgend für die Unternehmensplanung der Holzdivision verantwortlich. 2003 wurde ihm die Divisionsleitung mit einem Umsatz von 1,8 Milliarden Euro übertragen.

2009 kehrte Kickinger nach Österreich zurück und trat als CFO in die Geschäftsführung der kika-Leiner Gruppe ein, einem der führenden Möbelhändler Europas. 2015 übernahm er die Geschäftsführung von SAN Real, der Bau- und Immobiliensparte von Erich Erber und baute diese in den letzten Jahren sukzessive und mit großem Erfolg aus. SAN Real ist Teil der SAN Group.

Peter Kickinger ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Niederösterreich.

Die SAN Group entstand 2020 aus einem Carve-out der Firmen Sanphar, bio-ferm und Westbridge aus der Erber Group und dem Zusammenschluss mit SAN Real und SAN Pacific Investments. Die Firmengruppe umfasst derzeit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 4 Kontinenten. Die SAN Group investiert in den nächsten Jahren in Unternehmen mit skalierbaren und nachhaltigen Geschäftsmodellen in den Bereichen Biotechnologie, Green Energy, High Tech und Immobilien. Inhaber der SAN Group ist Ing. Erich Erber, PhD h.c.

