Nationale Gesamtanstrengung für Kinder und Jugendliche jetzt!

Wien (OTS) - „ Kinder sind mehr als Schule! Kinder sind mehr als Noten! Kinder sind mehr als Virusüberträger! Es darf nicht sein, dass Kinder und Jugendliche derzeit nur noch in diesem Zusammenhang gesehen werden. Was es braucht, ist eine radikale Kurskorrektur und nationale Gesamtanstrengung für junge Menschen in Österreich. Und zwar jetzt! Zusätzlich fordern wir jedes politische Ressort auf, einen „Pandemie-Bonus“ für Kinder aufzustellen “, so Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez vom Netzwerk Kinderrechte Österreich mit seinen 45 Mitgliedsorganisationen.

Die Regierung solle auf Basis kinderrechtlicher Standards eine konkrete Strategie zur Umsetzung von Maßnahmen gegen die Pandemie entwickeln. Diese Gesamtstrategie müsse alle Lebensbereiche von jungen Menschen umfassen, von Bildung und Gesundheit bis zu Sozialarbeit und Inklusion von Kindern mit Behinderungen. Dazu zähle auch eine kinderrechtliche Folgenabschätzung aller geplanter Maßnahmen. "Die Koordinierung sehen wir beim Familien- und Jugendministerium. Verantwortung hat aber jedes Regierungsmitglied!" heißt es weiter aus dem Netzwerk Kinderrechte. Als „Pandemie-Bonus“ seien ganz handfeste Dinge wie Gutscheine für Sportausrüstung (Sportminister), Reisen (Tourismusministerin) oder Konzertkarten (Kunst- und Kulturstaatssekretärin) gemeint. Dabei müssten Kinder und Jugendliche schon bei der Auswahl der Goodies mitbestimmen können.

Es gelte nun wirklich, keine Zeit mehr zu verlieren: „ Wir haben bereits im April 2020 gefordert, Betreuung und Betreuungsqualität unter COVID-Bedingungen sicherzustellen. Vor zehn Monaten! Erneut konnte Bildungsminister Faßmann keine konkrete Antwort dazu geben, wie der Schichtbetrieb nach dem nächsten Schulöffnungstermin 8. Februar 2021 aussehen wird. Wir wiederholen uns, Lernen und Gemeinschaft müssen organisiert werden, und dazu brauchen wir das Wissen jener, die in der täglichen Praxis mit Kindern arbeiten: PädagogInnen, ÄrztInnen, Kinderrechts-ExpertInnen, als auch SchülerInnen selbst“, schließt Ernst Berger, Kinder- und Jugendpsychiater, für das Netzwerk Kinderrechte.

