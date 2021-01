Hilflos ausgeliefert – Lebensmittelpunkt Straße

Jugend Eine Welt-Radiotag zum Tag der Straßenkinder

Wien (OTS) - Rund um den Gedenktag des Jugendheiligen Don Bosco (31. Jänner), der wie kein anderer dazu beigetragen hat, dass Straßenkinder Hilfe bekommen, macht Jugend Eine Welt alljährlich auf die schwierigen Lebensumstände dieser Kinder aufmerksam: Sie schlafen in Hauseingängen, auf Mülldeponien, Friedhöfen oder in U-Bahn-Schächten. Hunger und Gewalt gefährden tagtäglich ihr Leben.



Die globale Corona-Pandemie hat ihre Situation noch verschlimmert. Weltweit widmen Projekt-PartnerInnen von Jugend Eine Welt ihr Leben dem Wohl dieser Kinder und versuchen ihr Schicksal in bessere Bahnen zu lenken.



Am 28. Jänner 2021, von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr, gestaltet Jugend Eine Welt dazu einen ganzen Thementag auf radio Klassik Stephansdom. Regelmäßig sind dabei Beiträge von Jugend Eine Welt-ProjektpartnerInnen, MitarbeiterInnen und VolontärInnen sowie Senior ExpertInnen zu hören. Diese geben fesselnde Einblicke in das Leben von Straßenkindern weltweit.



Drehen Sie auf, schalten Sie ein – wir freuen uns auf einen besonderen gemeinsamen Radio-Tag!

Datum: 28.01.2021, 08:00 - 18:00 Uhr

Ort: radio klassik stephansdom

Wien, Österreich

Url: http://www.radioklassik.at

