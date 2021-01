Grüne Wien/Pühringer, Berner: Rot-Grünes Projekt „U 25 – Wiener Jugendunterstützung“ endlich im Vollbetrieb

Wien (OTS) - Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderätin Ursula Berner von den Grünen Wien freuen sich, dass die Wiener Jugendunterstützung U25 nun endlich den Vollbetrieb aufnimmt. Von den Grünen initiiert und unter Rot-Grün beschlossen, ist dieses Projekt einzigartig in Österreich wenn es darum geht, 15 bis 25-jährige in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das Projekt dient auch als Vorbild für die zukünftige Unterstützung von Arbeit Suchenden. „Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie ist es immens wichtig, dass Jugendliche den Wechsel von der Schule ins Berufsleben, die Jobsuche und die ersten Jahre des Erwerbslebens gut meistern können. Das wird mit dem Projekt, dass alle Angebote rund um Arbeitsmarkt, Bildung und soziale Fragen bündelt, nun erreicht“, so Stadträtin Pühringer.

„Junge Erwachsene sind die größten Verlierer durch Corona, deshalb ist es wichtig, auf diese Menschen besonderes Augenmerk zu legen. Jugendliche und junge Erwachsene sollen ermutigt werden, in Richtung eines Lehrabschlusses oder eines anderen guten Bildungsabschlusses zu gehen. Damit können sie nach der Krise eine Beschäftigung aufnehmen, von der sie leben und in der sie sich entwickeln können. Der große Vorteil des Projektes U25 ist, dass die Beratung und Betreuung dieser Altersgruppe jetzt aus einem Guss ist, ob das jetzt Anliegen sind, die die Stadt Wien umsetzt, oder ob es die Unterstützung durch das AMS Wien betrifft", so Gemeinderätin Berner.

Seit dem vergangenen Sommer werden Jugendliche bereits am Standort in der Meidlinger Lehrbachgasse beraten, nun startet mit dem Einzug der letzten AMS-Mitarbeiter*innen der Vollbetrieb.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at