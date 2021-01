NEOS: Impfplan muss eingehalten werden!

Loacker: „Wir haben kein Impfchaos, nur weil ein Werk eine Woche lang nicht pünktlich liefert. Wir haben ein Impfchaos, weil Kurz und Anschober ihrer Verantwortung nicht nachkommen.“

Wien (OTS) - „Es gibt keinerlei Grund, am Impfplan herumzudoktern“, sagt NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker in Replik auf die Aussage von Bundeskanzler Kurz, man müsse nun den Nationalen Impfplan adaptieren, weil es bei BioNTech-Pfizer zu einer Lieferverzögerung komme. „Kurz soll bitte aufhören, der EMA gute Vorschläge zu erteilen, was die Zulassung betrifft, und die Schuld am Impfchaos BioNTech-Pfizer in die Schuhe zu schieben. Wir haben kein Impfchaos, weil ein Werk eine Woche lang nicht pünktlich liefert. Wir haben ein Impfchaos, weil Bundeskanzler und Gesundheitsminister ihrer Verantwortung nicht nachkommen, sie die Impflogistik nicht vorbereitet und alles an die Bundesländer abgeschoben haben und jetzt keinerlei Anstalten machen, die skandalösen und beschämenden Machenschaften, die dort vonstatten gehen, umgehend abzustellen. Lieferverzögerungen dürfen nicht als Ausrede für das eigene Versagen benutzt werden.“

Der Nationale Impfplan, auf den sich eigentlich alle Bundesländer verständigt hätten, müsse dringend eingehalten werden, so Loacker: „Es ist komplett widersinnig und ethisch wie moralisch zutiefst verwerflich, wenn das Impfgremium aufgrund der Impfstoffknappheit eine Prioritätenreihung ausarbeitet und dann erst recht wieder die besten Kontakte und das nötige Kleingeld darüber entscheiden, wer geimpft wird und wer nicht. Täglich kommen neue Medienberichte, dass in etlichen Gemeinden mit dem Impfstoff gedealt wird - das können Kurz und Anschober nicht einfach wegschweigen, das hat sie zu interessieren! Der Gesundheitsminister ist laut Epidemiegesetz weisungsberechtigt und kann, nein, muss den Landeshauptleuten vorgeben, was zu tun ist. Das ist keine Frage des Könnens, sondern des Wollens. Doch statt entschlossen durchzugreifen, bleibt Anschober stur bei seinem Märchen, dass das Impfen in Österreich gut funktioniere. Wenn er keine Verantwortung für die Gesundheit der Menschen in diesem Land übernehmen will, sollte er sich überlegen, ob er am richtigen Stuhl sitzt.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu