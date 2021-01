REMINDER – DI, 19.01., 10:30: Pressegespräch „Versorgungssicherheit und Netzreserve“ mit Gewessler, Urbantschitsch und Christiner

Wien (OTS) - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, E-Control Vorstand Wolfgang Urbantschitsch und APG Vorstand Gerhard Christiner treffen am Dienstag zu einem Gespräch anlässlich des Zwischenfalls im europäischen Stromnetz am Freitag, 8. Jänner, zusammen. Dabei soll über Versorgungssicherheit im österreichischen Stromnetz und die Netzreserve gesprochen werden. Anschließend informieren Gewessler, Urbantschitsch und Christiner in einem Pressegespräch über die Ergebnisse und Details.



TeilnehmerInnen:

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler

E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch

APG-Vorstand Gerhard Christiner



Zeit:

Dienstag, 19.01.2021

10:30 Uhr



Ort:

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Erdgeschoss, Festsaal

Radetzkystraße 2, 1030 Wien



MedienvertreterInnen sind unter Beachtung der aktuellen Sicherheitsbestimmungen zu diesem Termin herzlich eingeladen.



Aufgrund der COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen ist eine Akkreditierung unter samson.sandrieser-leon @ bmk.gv.at erforderlich.



