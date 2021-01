ANSCHOBER: 100.000er Grenze übersprungen, Dienstagabend bereits rund 140.000 Impfungen durchgeführt

Ende dieser Woche weitgehend erster Durchgang in den APH abgeschlossen, zweiter Durchgang bereits in Umsetzung und bis Mitte Februar abgeschlossen

Wien (OTS) - „Das Ausrollen der Impfungen in Österreich macht große Fortschritte, die Verträglichkeit des Impfstoffes ist sehr gut und die Impfbereitschaft steigt deutlich an“, freut sich Gesundheitsminister Rudi Anschober über die Entwicklung der österreichischen Impfkampagne.

Nach dem offiziellen Impfstart am vergangenen Montag steigen nun die täglichen Impfzahlen erfreulich an: bereits Sonntag am Abend wurde die Grenze von 100.000 Impfungen überschritten, morgen Abend rechnet das Gesundheitsministerium bereits mit rund 140.000 erfolgten Impfungen. Am Ende dieser Woche sollte - nach den vorliegenden Einmeldungen im e-Shop - der allergrößte Teil der Alten- und Pflegeheime den ersten Durchgang der Impfung absolviert haben. Gleichzeitig wurde in den ersten Alten- und Pflegeheimen bereits mit dem zweiten Durchgang begonnen.

Nach Abschluss beider Impfungen Mitte Februar wird die derzeit am stärksten gefährdete Gruppe der BewohnerInnen der Alten- und Pflegeheime gut geschützt sein. Die Folge sollte ein deutlicher Rückgang der Corona-bedingten Todesfälle in den Alten- und Pflegeheimen sein. Damit wird das erste besonders wichtige Ziel der bisher größten Impfkampagne Österreichs erreicht.

