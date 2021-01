Toto: Doppeljackpot und Garantie 13er – jetzt warten 100.000 Euro

Jackpots auch beim Zwölfer und in der Torwette

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal in Folge gab es keinen Dreizehner bei Toto, und dieser Doppeljackpot fällt nun mit einer Garantierunde zusammen. Das heißt, dass es in der nächsten Runde, die am kommenden Wochenende stattfindet, um garantierte 100.000 Euro im Dreizehner Gewinnrang geht.

Es gibt aber noch viel mehr Jackpots: So auch beim Zwölfer, und mangels fünf bzw. vier richtig getippter Ergebnisse auch im ersten und im zweiten Rang der Torwette. Daraus ergibt sich auch, dass der Hattrick Jackpot in eine weitere Runde geht.

Annahmeschluss für die Runde 3 ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 2B

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 11.287,58 – 100.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 3.377,41 14 Elfer zu je EUR 53,60 104 Zehner zu je EUR 14,40 244 5er Bonus zu je EUR 2,50

Der richtige Tipp: X X X X 1 / 1 2 X E1 1 2 2 1 1 2 1 X 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 37.654,80 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 680,16 Torwette 3. Rang: 33 zu je EUR 25,70 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 141.689,34

Torwette-Resultate: 0:0 2:2 2:2 0:0 2:0

