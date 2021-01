Lotto: Doppeljackpot – am Mittwoch warten 2,6 Millionen Euro

Jackpot beim Joker, hier geht es um rund 400.000 Euro

Wien (OTS) - Am vergangenen Sonntag blieb zum zweiten Mal in Folge ein Sechser bei Lotto aus, und damit geht es am Mittwoch um den zweiten Doppeljackpot in diesem Jahr. Im Topf für die „sechs Richtigen“ werden rund 2,6 Millionen Euro liegen.

Zwei Spielteilnehmern gelang es, einen Fünfer mit Zusatzzahl zu tippen und damit rund 67.700 Euro zu gewinnen. Ein Burgenländer war dabei per Quicktipp erfolgreich, ein Tiroler kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Dies kam wiederum den Gewinnern eines Fünfers zugute, deren Gewinn sich dadurch auf mehr als 8.000 Euro erhöhte. Der LottoPlus Sechser der nächsten Runde wird etwa 250.000 Euro schwer sein.

Joker

Schließlich endete auch die Joker Ziehung ohne Gewinn im ersten Rang. Es gab keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl, und somit geht es am Mittwoch um einen Jackpot, der rund 400.000 Euro schwer sein wird.

TopTipp

Bei TopTipp versuchte ein Spielteilnehmer aus Kärnten mit einem 4er-Quicktipp erfolgreich sein Glück. Alle vier vom Computer ermittelten Zahlen waren unter den sechs gezogenen Lotto Zahlen, und das verhalf dem Kärntner zu einem Gewinn von 3.500 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 17. Jänner 2021

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.675.627,63 – 2,6 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 67.676,20 109 Fünfer zu je EUR 1.354,60 296 Vierer+ZZ zu je EUR 149,60 5.381 Vierer zu je EUR 45,70 8.334 Dreier+ZZ zu je EUR 13,20 87.876 Dreier zu je EUR 5,00 266.226 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 5 14 17 32 33 Zusatzzahl 27

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 17. Jänner 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 47 Fünfer zu je EUR 8.031,90 2.898 Vierer zu je EUR 22,00 48.894 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 13 18 27 28 33 34

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 17. Jänner 2021

JP Joker, im Topf bleiben EUR 230.779,62 – 400.000 Euro warten 13 mal EUR 8.800,00 118 mal EUR 880,00 1.195 mal EUR 88,00 11.640 mal EUR 8,00 115.391 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 7 5 0 4 7

